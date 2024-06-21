Διπλωματικές ρωγμές έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή οι οποίες ολοένα και μεγαλώνουν μετά και την άρνηση του βασιλιά Φελίπε να συναντήσει τον Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι κατά την επίσκεψή του δεύτερου σήμερα Παρασκευή στην Μαδρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Παρά το γεγονός ότι ο Χαβιέ Μιλέι ζήτησε να έχει μια συνάντηση με τον αρχηγό του ισπανικού κράτους, βασιλιά Φελίπε ΣΤ', ο οποίος γιορτάζει τα 10 χρόνια στον ισπανικό θρόνο αυτή την εβδομάδα, ο Μιλέι δε συμπεριλήφθηκε στην ατζέντα του βασιλικού οίκου.

Οι πρώτες ρωγμές στις σχέσεις των δύο χωρών άρχισαν να εμφανίζονται όταν ο Μιλέι ξεκίνησε να εξαπολύει συνεχείς επιθέσεις κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της συζύγου του. Σε μια ακροδεξιά συγκέντρωση στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, χαρακτήρισε τη σύζυγο του Σάντσεθ «διεφθαρμένη» και στη συνέχεια αποκάλεσε τον ίδιο τον Ισπανό πρωθυπουργό «περίγελο της Ευρώπης σε διπλωματικά θέματα».

Η ισπανική κυβέρνηση απάντησε ανακαλώντας τον πρεσβευτή της στο Μπουένος Άιρες και απαιτώντας από τον Αργεντινό πρόεδρο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας απείλησε ότι θα διακόψει εντελώς τις διπλωματικές σχέσεις με την Αργεντινή, εάν δεν ζητήσει συγγνώμη, αλλά ο Μιλέι αρνήθηκε.

Ένας εκπρόσωπος του παλατιού είπε στην ισπανική εφημερίδα El País ότι οι επισκέψεις ξένων ηγετών συντονίζονται με το υπουργείο Εξωτερικών. Το υπουργείο είπε ότι δεν «σχολιάζει την ατζέντα των ξένων ηγετών».

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι «λογικό ο βασιλιάς να μη θέλει να συναντηθεί με τον Μιλέι», καθώς ο Αργεντινός πρόεδρος «δε σεβάστηκε τον (πρωθυπουργό) της Ισπανίας».

«Κανένας Ισπανός δεν μπορεί να το δεχτεί γιατί ο (πρωθυπουργός) ανήκει σε όλους τους Ισπανούς, σε αυτούς που τον έχουν ψηφίσει και σε αυτούς που δεν τον έχουν ψηφίσει», είπε η Ρόμπλες στο ισπανικό τηλεοπτικό κανάλι Telecinco.

Ο βασιλιάς Φελίπε και ο Μιλέι έχουν συναντηθεί στο παρελθόν, με τον αρχηγό του ισπανικού κράτους να παρευρίσκεται στην ορκωμοσία του Μιλέι.

Ο Μιλέι ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να λάβει ένα βραβείο από ένα think tank.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.