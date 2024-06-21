Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, Καναδός ηθοποιός με καριέρα που καλύπτει περισσότερες από έξι δεκαετίες, πέθανε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024.

Την είδηση ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του, Κίφερ Σάδερλαντ, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ηθοποιός.

«Με βαριά καρδιά, σας ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου, Ντόναλντ Σάδερλαντ, απεβίωσε. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποτέ δεν απογοητεύτηκε από κάποιον ρόλο, καλό, κακό ή άσχημο. Αγαπούσε αυτό που έκανε και έκανε αυτό που αγαπούσε και κανείς δεν μπορεί να ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό», ανέφερε στο μήνυμά του.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024

Ο ηθοποιός -ο οποίος είναι γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «The Dirty Dozen», «Klute», «Casanova», «JFK» και, πιο πρόσφατα, στο έπος «The Hunger Games»- έλαβε πολλά βραβεία κατά τη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμητικού Όσκαρ το 2018 για το έργο της ζωής του (αν και δεν ήταν ποτέ υποψήφιος για Α' Ανδρικού Ρόλου).

Κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα δύο φορές, από τις εννέα που ήταν υποψήφιος: το 1996, χάρη στον ρόλο του στη μίνι σειρά «Citizen X», για την οποία κέρδισε και βραβείο Emmy, και το 2003, για τη σειρά «Road to War». Ήταν υποψήφιος για BAFTA και για Razzie για την ταινία «Lock Up» το 1990. Από το 2011 έχει αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Στην αρχή της καριέρας του, στην εφηβεία, ο Σάδερλαντ εργάστηκε για έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στη γενέτειρά του, τον Καναδά, και μετά τις σπουδές του ξεκίνησε την καλλιτεχνική του καριέρα, η οποία τον οδήγησε στη διάσημη Σχολή Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου.

Ξεκίνησε με μικρούς ρόλους σε βρετανικές τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία του '60, με τον ηθοποιό να γίνεται όλο και πιο γνωστό πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Σάδερλαντ εμφανίστηκε σε κλασικά θεατρικά έργα που μεταφέρθηκαν στη μικρή οθόνη, σε ένα επεισόδιο της σειράς «The Avengers» και σε κάποια επεισόδια της δημοφιλούς σειράς «The Saint».

Αυτοί οι ρόλοι λειτούργησαν ως εφαλτήριο για μεγαλύτερους ρόλους και τον μετέτρεψαν στο εμβληματικό πρόσωπο του Vernon Pinkley στην ταινία «The Dirty Dozen», την πολεμική ταινία του 1967 σε σκηνοθεσία Robert Aldrich, όπου συμπρωταγωνίστησε με μεγάλα ονόματα της εποχής όπως οι John Cassavetes, Charles Bronson και Lee Marvin.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο ηθοποιός έπαιξε πρωταγωνιστικούς και δευτερεύοντες ρόλους, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και στο θέατρο, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στο κολέγιο (παίζοντας, μεταξύ άλλων, στην «Τρικυμία» του Σαίξπηρ). Τον έλκυε πάντα πολύ η σκηνή. «Είναι ένας χώρος με χέρια που σε αγκαλιάζουν, σε παρηγορούν, σε σπρώχνουν, σε χειροκροτούν. Γεννάει ανθρώπους που κάνουν θέατρο. Τους θρέφει. Τους καθοδηγεί. Τους απελευθερώνει και φορούν τον μανδύα αυτού του θεάτρου για το υπόλοιπο της ζωής τους», είχε δηλώσει για το θέατρο στο HartHouse Theater του Πανεπιστημίου του Τορόντο, όπου ξεκίνησε την καριέρα του. Το HartHouse αποφάσισε να δημιουργήσει ένα βραβείο προς τιμήν του για να αποτίσει φόρο τιμής στους καλύτερους ερμηνευτές.

Ο ηθοποιός δεν σκέφτηκε ποτέ τη συνταξιοδότηση. Στην πραγματικότητα, ο πιο πρόσφατος ρόλος του ως ο δόλιος πρόεδρος Σνόου στους «Αγώνες Πείνας» -με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς- τον είχε κάνει αστέρα με ένα πολύ διαφορετικό κοινό.

Από την αρχή της καριέρας του, ο Σάδερλαντ ήταν, επίσης, ένας δυναμικός ακτιβιστής- τόσο πολύ, ώστε να παρακολουθείται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στις αρχές της δεκαετίας του 1970 - όπως αποκαλύφθηκε το 2017 χάρη σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα.

Η ιδιωτική του ζωή ήταν περίπλοκη. Η πρώτη του σύζυγος ήταν η Lois May Hardwick. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ήταν φοιτητές και παντρεύτηκαν το 1959. Έμειναν μαζί μέχρι το 1966, όταν ο Σάδερλαντ ξαναπαντρεύτηκε τη Σίρλεϊ Ντάγκλας, κόρη διάσημου καναδού πολιτικού. Ο γάμος κράτησε μόλις τέσσερα χρόνια, αλλά το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τα δίδυμα Rachel και τον γνωστό Kiefer (Κίφερ), ο οποίος από νεαρή ηλικία ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, ενώ προσπαθούσε να χαράξει τη δική του πορεία.

Οι δυο τους χώρισαν όταν ο Κίφερ ήταν πέντε ετών και τα δίδυμα έμειναν με τη μητέρα τους στο Τορόντο, ενώ ο Ντόναλντ, μετά από μια διετή σχέση με την Τζέιν Φόντα, ξαναπαντρεύτηκε. Πατέρας και γιος πρωταγωνίστησαν στην ίδια ταινία. Ο νεαρός έκανε το ντεμπούτο του με την ταινία «Max Dugan Returns» του 1983, στην οποία πρωταγωνίστησε και ο πατέρας του, και ξαναβρέθηκαν μαζί στην ταινία «A Time to Kill», το 1996. Αλλά μόνο στο γουέστερν «Forsaken», το 2015, μοιράστηκαν περισσότερες σκηνές μαζί, παίζοντας τελικά πατέρα και γιο.

Ο Σάδερλαντ βρήκε σταθερότητα με την τρίτη σύζυγό του, τη γαλλοκαναδή ηθοποιό Francine Racette, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Alien Thunder». Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1972 και απέκτησαν τρεις γιους: Όλοι πήραν τα ονόματά τους από τους σκηνοθέτες Nicolas Roeg («Don't Look Now») και Frederick Rossif και τον ηθοποιό Robert Redford. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Guardian» το 2005, ο Σάδερλαντ αναγνώρισε ότι είχε κάνει κάποια λάθη στη ζωή του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. «Όλα ήταν δικό μου λάθος. Ήμουν τόσο χαζός. Αλλά αν δεν είχα κάνει τα λάθη που έκανα, δεν θα είχα γνωρίσει την υπέροχη γυναίκα με την οποία είμαι παντρεμένος για πάνω από 30 χρόνια».

