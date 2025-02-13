Ερντογάν: Χαμηλώνει τους τόνους στο Παλαιστινιακό



Ο Τούρκος πρόεδρος συνοδευόταν από μια πολυπληθή αντιπροσωπεία υψηλών αξιωματούχων, όπως οι υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας, Άμυνας, Βιομηχανίας και πολλοί άλλοι. Μπόρεσε να κλείσει σημαντικές οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο θέμα της Γάζας στις ομιλίες του στη Μαλαισία και την Ινδονησία. ‘Όμως ενώ προηγουμένως οι αναφορές στη Γάζα και το δράμα των παλαιστινίων συνοδεύονταν από καταιγισμό επικρίσεων σε πολύ υψηλούς τόνους κατά της Δύσης, και του Ισραήλ, αυτή τη φορά, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν πολύ πιο προσεκτικός και συγκρατημένος. Ναι μεν, υπερασπίστηκε την ίδρυση ενός κυρίαρχου, εδαφικά ακέραιου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967, και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όμως ανέφερε μόνο ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν πρέπει καθυστερήσει πολύ.



Σχετικά με το πολύ αμφιλεγόμενο σχέδιο του προέδρου Τραμπ για αναγκαστική μετακίνηση των Παλαιστινίων από τη γη τους, η αναφορά του Τούρκου προέδρου ήταν έμμεση, και σε καμία ομιλία του δεν ανέφερε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. «Κανείς δεν έχει την δικαιοδοσία να απομακρύνει του κατοίκους της Γάζας από την κατεστραμμένη από τον πόλεμο πατρίδα τους. Η Γάζα, η Δυτική Όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ ανήκουν στους Παλαιστίνιους », είπε μιλώντας στην Κουάλα Λουμπούρ.

Είναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι στην ομιλία του νωρίτερα σήμερα στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, δεν ανέφερε καθόλου το θέμα της Γάζας, ούτε των Παλαιστινίων ούτε του προέδρου Τραμπ. Ήδη η τουρκική αντιπολίτευση κατηγορεί τον τούρκο πρόεδρο ότι έχει κλείσει κάποια συμφωνία με τις ΗΠΑ για το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και γι αυτό έχει χαμηλώσει τους τόνους.Πάντως ύστερα από την αναπάντεχη απόφαση του Τραμπ να στρέψει το ενδιαφέρον του στη Γάζα, δυο άλλα σημαντικά για την Τουρκία θέματα, καθυστερούν, το Κουρδικό και το Συριακόνα αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την ανατολική Συρία και να αφήσουν ελεύθερο το πεδίο για τους Τούρκους. Ο πρόεδρος Ερντογάν περιμένει μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο για να καθορίσουν τις σχέσεις τους, μια συνάντηση που ίσως να έρθει σύντομα ύστερα και από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο Πούτιν.

