Νταβούτογλου: Να γίνει δημοψήφισμα στη Γάζα να γίνει αυτόνομο τουρκικό έδαφος

Ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, και σήμερα πρόεδρος του «Κόμματος του Μέλλοντος» Αχμέτ Νταβούτογλου πρότεινε την Τετάρτη να διεξαχθεί δημοψήφισμα στη Γάζα για να αποφασίσουν οι εκεί Παλαιστίνιοι εάν θα γίνει αυτόνομη τουρκική περιοχή ή όχι, με την αιτιολογία ότι μέχρι πριν έναν αιώνα τα εδάφη εκεί ήταν οθωμανικά!



Όπως δήλωσε, οι Παλαιστίνιοι της Γάζας και οι Τούρκοι είναι... αδέρφια λόγω του οθωμανικού ελέγχου στον θύλακα επί αιώνες.



«Η συνολική έκταση της Γάζας είναι 309 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά αυτή η μικρή λωρίδα είναι ανοιχτή στη θάλασσα. Μπαίνει σαν τόξο μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου εκεί, το θέμα τους είναι να καταλάβουν αυτά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, που είναι δικαίωμα της Παλαιστίνης, ας το γνωρίζουμε αυτό», είπε ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας.



«Το τελευταίο νόμιμο κράτος της Γάζας ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία (…) Ως Δημοκρατία της Τουρκίας, που είναι η νόμιμη συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο λαός της Γάζας θα πρέπει να κάνει δημοψήφισμα… Και θα πρέπει να συνδεθούν με τη Δημοκρατία της Τουρκίας ως αυτόνομη περιοχή μέχρι να δημιουργηθεί το κράτος της Παλαιστίνης».



«Νομίζουν ότι αν η Αμερική πάει εκεί και καταλάβει τη Γάζα, δεν θα προστατεύσουμε τους κατοίκους της Γάζας, για τους οποίους πολέμησαν οι παππούδες μας και που δεν έχουν ακόμη υπηκοότητα εκτός από Οθωμανοί υπήκοοι» ισχυρίστηκε.



Ο Νταβούτογλου δήλωσε μάλιστα ειρωνικά απευθυνόμενος στον Τραμπ: «φέρατε τους Ισραηλινούς εκεί (στη Γάζα) πριν από 100 χρόνια, πάρτε τους πολύτιμους σιωνιστές σας για άλλη μια φορά και βάλτε τους στα εδάφη σας στην Αμερική».

Σημειώνεται ότι ο Ερντογάν δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση γιατί δεν χρησιμοποιεί ο ίδιος σκληρή γλώσσα κατά του Τραμπ για τα σχέδιά του όσον αφορά τι Γάζα.



Πηγή: skai.gr

