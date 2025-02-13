Βάιντελ για την επίθεση στο Μόναχο: «Θα συνεχιστεί για πάντα αυτό;»

Η συναρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Alternative für Deutschland (Εναλλακτική για τη Γερμανία - AfD), Άλις Βάιντελ, σχολίασε την επίθεση στο Μόναχο στον λογαριασμό της στο X, αναφερόμενη στην ταυτότητα του υπόπτου.



«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα συνεχιστεί για πάντα αυτό;» διερωτάται, ζητώντας ένα «σημείο καμπής» στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου στη χώρα.



Η AfD είναι πλέον δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, με ποσοστό περίπου 21% και με αυξητικές τάσεις.

«Ο οδηγός της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μόναχο ήταν ένας Αφγανός αιτών άσυλο που ήταν γνωστός στην αστυνομία. Και πάλι πολλοί βαριά τραυματίες, και πάλι γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στα θύματα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα συνεχιστεί για πάντα αυτό; Αλλαγή στην (πολιτική) μετανάστευσης τώρα!» τόνισε στο μήνυμά της η Βάιντελ.

Der Terror-Fahrer von München war ein polizeibekannter afghanischer Asylbewerber. Wieder viele Schwerverletzte, wieder Frauen und Kinder unter den Opfern. Den Opfern und ihren Angehörigen gilt meine ganze Anteilnahme. Soll das immer so weitergehen? Migrationswende jetzt! pic.twitter.com/u4qTw9E2zW — Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 13, 2025

Πηγή: skai.gr

