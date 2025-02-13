Βάιντελ για την επίθεση στο Μόναχο: «Θα συνεχιστεί για πάντα αυτό;»

Λογαριασμός
«Θα συνεχιστεί για πάντα αυτό;» ρωτά η ακροδεξιά επικεφαλής του AfD μετά την επίθεση στο Μόναχο

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) της Βάιντελ είναι πλέον δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, με ποσοστό περίπου 21% και με αυξητικές τάσεις. 

Η συναρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Alternative für Deutschland (Εναλλακτική για τη Γερμανία - AfD), Άλις Βάιντελ, σχολίασε την επίθεση στο Μόναχο στον λογαριασμό της στο X, αναφερόμενη στην ταυτότητα του υπόπτου.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα συνεχιστεί για πάντα αυτό;» διερωτάται, ζητώντας ένα «σημείο καμπής» στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου στη χώρα.

«Ο οδηγός της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μόναχο ήταν ένας Αφγανός αιτών άσυλο που ήταν γνωστός στην αστυνομία. Και πάλι πολλοί βαριά τραυματίες, και πάλι γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στα θύματα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα συνεχιστεί για πάντα αυτό; Αλλαγή στην (πολιτική) μετανάστευσης τώρα!» τόνισε στο μήνυμά της η Βάιντελ. 

