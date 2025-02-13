Έμμεσο μήνυμα προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στέλνει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν λέγοντας ότι οι εχθροί της Τεχεράνης μπορεί να είναι σε θέση να χτυπήσουν τα πυρηνικά κέντρα της χώρας, αλλά δεν μπορούν να της στερήσουν την ικανότητά της να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις.

Οι δηλώσεις αυτές από την πλευρά του Ιράν έρχονται μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και της Washington Post τα οποία σύμφωνα με έκθεση που έχουν στη διάθεσή τους αναφέρουν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το Ισραήλ είναι πιθανό να εξαπολύσει μια προληπτική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν μέσα σε έξι μήνες.

«Μας απειλούν ότι θα χτυπήσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις... Αν (ο εχθρός) χτυπήσει εκατό από αυτές, θα φτιάξουμε χίλιες άλλες... Μπορείτε να χτυπήσετε τα κτίρια και τα μέρη, αλλά δεν μπορείτε να χτυπήσετε αυτούς που τις κατασκευάζουν», είπε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στη New York Post ότι θα προτιμούσε να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν που το καθιστά μη πυρηνικό παρά να επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θα ήθελα να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν για τα μη πυρηνικά. Θα προτιμούσα αυτό από το να βομβαρδίσω την κόλαση», φέρεται να είπε ο πρόεδρος.

«Δεν θέλουν να πεθάνουν. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

