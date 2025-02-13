Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο χρόνια πολέμου οι κοινωνικές κουζίνες στο Σουδάν αναγκάζονται να αρνηθούν να προσφέρουν φαγητό σε ανθρώπους που υποφέρουν από την πείνα, μετά το πάγωμα της αμερικανικής ανθρωπιστικής βοήθειας από την οποία εξαρτώνται πολλές από αυτές.

«Άνθρωποι θα πεθάνουν εξαιτίας της απόφασης αυτής», δήλωσε ανήσυχη μια εθελόντρια που εργάζεται στη συγκέντρωση δωρεών και η οποία προσπαθεί να βρει χρήματα για να προσφέρει τροφή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Χαρτούμ.

«Διαθέτουμε 40 κουζίνες σε όλη τη χώρα οι οποίες προσφέρουν τροφή σε 30.000 με 35.000 ανθρώπους καθημερινά», σημείωσε μια άλλη Σουδανή εθελόντρια υπογραμμίζοντας ότι όλες αυτές οι κοινωνικές κουζίνες έκλεισαν μετά το πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας, το οποίο ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Διώξαμε γυναίκες και παιδιά», εξήγησε.

Από τον Απρίλιο του 2023 το Σουδάν σπαράσσεται από πόλεμο μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκδιώξει από τις εστίες τους περισσότερα από 12 εκατομμύρια.

Λόγω των συγκρούσεων πολλές περιοχές του Σουδάν έχουν βυθιστεί στον λιμό, ενώ σχεδόν 25 εκατ. άνθρωποι ζουν σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας.

«Οι επιπτώσεις της απόφασης της αναστολής της χρηματοδότησης με έναν τόσο βίαιο τρόπο έχει θανατηφόρες επιπτώσεις», δήλωσε ο Τζαβίντ Αμπντελμονέιμ, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) στην Ομντουρμάν, τη γειτονική πόλη του Χαρτούμ.

«Είναι μια νέα καταστροφή για τον πληθυσμό του Σουδάν που υποφέρει ήδη από τις επιπτώσεις της βίας, της πείνας, της κατάρρευσης του συστήματος υγείας και την οικτρή διεθνή ανθρωπιστική απάντηση», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ, επιτρέποντας μόνο λίγες εξαιρέσεις για τη βοήθεια που κρίθηκε ζωτικής σημασίας.

Μεταξύ των εξαιρέσεων θα έπρεπε να είναι το πρόγραμμα πρόληψης του λιμού στο Σουδάν, όμως οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα έχουν ήδη αναγκαστεί να αναστείλουν τις βασικές τους δραστηριότητες για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, καταλυμάτων και υπηρεσιών υγείας.

«Όλες οι επίσημες επικοινωνίες έχουν διακοπεί», εξήγησε άλλος Σουδανός συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας, αφού οι εργαζόμενοι στη USAID (την αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης) τέθηκαν σε αργία αυτή την εβδομάδα.

Οι MSF, μία από τις λίγες οργανώσεις που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στο Σουδάν, δήλωσε ότι έχει λάβει από τοπικές οργανώσεις αιτήματα για άμεση επέμβαση.

«Όμως οι MSF δεν μπορούν να καλύψουν το κενό που άφησε πίσω της η διακοπή της αμερικανικής χρηματοδότησης», υπογράμμισε ο Αμπντελμονέιμ.

Οι ΗΠΑ ήταν πέρυσι ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας στο Σουδάν, συνεισφέροντας το 45% των πόρων του σχεδίου παρέμβασης του ΟΗΕ.

Στα πρόθυρα του λιμού 8 εκατ. άνθρωποι

Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν είναι στα πρόθυρα λιμού, σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) του ΟΗΕ.

Ο λιμός πλήττει ήδη πέντε επαρχίες του Σουδάν και αναμένεται να επεκταθεί σε άλλες πέντε ως τον Μάιο, προτού η επόμενη εποχή των βροχών εμποδίσει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση εκατομμυρίων ανθρώπων σε τρόφιμα.

Σύμφωνα με το IPC, 24,6 εκατ. άνθρωποι, περίπου ο μισός πληθυσμός του Σουδάν, θα αντιμετωπίσουν «αυξημένα επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας» ως τον Μάιο.

«Το πιο καταστροφικό είναι ότι έγιναν τόσες υποσχέσεις», κατήγγειλε ένας συντονιστής βοήθειας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Όπως ανακοίνωσε η Αφρικανική Ένωση προχθές, Τρίτη, περίπου 431.000 παιδιά νοσηλεύθηκαν το 2024 λόγω σοβαρού οξέος υποσιτισμού, αύξηση 44% σε σχέση με το 2023.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η επισιτιστική κρίση στο Σουδάν είναι ήδη πολύ χειρότερη από αυτή που δείχνουν οι αριθμοί, καθώς η έλλειψη πρόσβασης σε δεδομένα δυσκολεύει τις αρχές και τους οργανισμούς να σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.