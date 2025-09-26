Ερντογάν: Θα αξιοποιήσουμε το μερίδιό μας από τους πόρους στη Μεσόγειο - Συνεργασία με τους γείτονες στη βάση του «καζάν-καζάν»

Η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός, ωστόσο είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο και να συνεργαστεί με τους γείτονές της με βάση την αρχή καζάν-καζάν, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνομιλώντας με δημοσιογράφους στην πτήση της επιστροφής προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, σε ερώτηση δημοσιογράφου πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα και το Ισραήλ η βελτίωση των σχέσεων της Άγκυρας με το Κάιρο και αν θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας παρόμοια με αυτή μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, ο Ερντογάν απάντησε:

«Η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών στη Λιβύη, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και η κοινή άσκηση των ναυτικών μας δυνάμεων στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια παύσης αποτελούν απτούς δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια ήταν ιστορική. Εργαζόμαστε για την επέκταση αυτών των τομέων συνεργασίας.

Η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα αξιοποιήσουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή καζάν-καζάν («win-win»).

Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις λογαριασμών στην περιοχή. Η Τουρκία έχει πλέον φωνή στο τραπέζι, μια δύναμη λήψης αποφάσεων

και καθοδήγησης.

Όσον αφορά την κατασκευή του αεροπλανοφόρου μας, η ευθύνη και η λογοδοσία για αυτό το θέμα βαρύνουν πρωτίστως τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεών μας, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά το έργο. Το να πούμε «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα» θα ήταν λίγο υπερβολή. Αλλά ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε το πλοίο μας μέσα σε ένα ή δύο χρόνια».

«Φεύγουμε ικανοποιημένοι - Δεν λύνονται όλα σε μια συνάντηση»

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι φεύγει ικανοποιημένος από την Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι «η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα».

Αναλυτικά δήλωσε: «Μας υποδέχτηκε θερμά ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του στον Λευκό Οίκο. Φεύγουμε από την Ουάσινγκτον ικανοποιημένοι. Ήταν μια υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορούσε να αμαυρωθεί από τις 'λάσπες'. Πραγματοποιήσαμε τις συναντήσεις μας με τον κ. Πρόεδρο σε μια φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από το παρελθόν, όπως είναι γνωστό.

» Είχαμε έναν ξεχωριστό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, και αυτό συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Χρησιμοποιούσαμε πάντα, και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε σαφή, ξεκάθαρη γλώσσα και βασισμένη σε αρχές όταν μιλάμε με τους φίλους μας. Ο κ. Τραμπ είναι ένας πολιτικός που απολαμβάνει να μιλάει ανοιχτά και εκφράζει τις απόψεις του χωρίς δισταγμό. Προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό.

» Η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Τόσο ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών όσο και οι δυνατότητες των δύο χωρών μας είναι εμφανείς. Έχουμε έναν διμερή εμπορικό στόχο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ως ηγέτες, διαθέτουμε την πολιτική βούληση να τον εφαρμόσουμε. Κατά τη συνάντησή μας, συζητήσαμε για το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και το συριακό ζήτημα. Υποστηρίζω επίσης το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη.

» Υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές σχετικά με τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα άνοιγμα για αυτό το ζήτημα. Στο δείπνο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα από όλες τις οπτικές γωνίες. Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου υπουργοί συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα».

