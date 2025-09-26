Οι εικόνες από την υποδοχή του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - Η γραβάτα και ο σκληρός «Ρούμπιο»

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στην Άγκυρα για τη χθεσινή συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματά της θα φανούν σταδιακά.

Ο Τούρκος πρόεδρος έφυγε από το Οβάλ Γραφείο με συμφωνίες για επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Anadolu, υπεγράφη 20ετής συμφωνία αγοράς 70 δισ. κυβικών αμερικανικού LNG και συνεργασία για την πυρηνική ενέργεια. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε χθες ότι η δεύτερη συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τόσο μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) όσο και πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη συνάντηση οριστικοποιήθηκε και η αγορά 225 Boeing από την Turkish Airlines, όπως μεταδίδει το Reuters.

Αναφορικά με τα F-35 ο Μανώλης Κωστίδης σχολίασε ότι το συμπέρασμα είναι πως χρειάζονται χρόνο, «περιμένουμε βήματα από την Τουρκία» είπε ο Τραμπ, ενώ για τα F-16 η συμφωνία μάλλον θα «τρέξει».

Στη συνάντηση ο Τραμπ επεφύλασσε εγκωμιαστικά σχόλια για τον Ερντογάν, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε από την Άγκυρα να μην αγοράζει πετρέλαιο και αέριο από τον Πούτιν,

Από την άλλη, έριξε και το «καρφί» του λέγοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος ξέρει καλύτερα από τον καθένα από στημένες εκλογές...

«Είμαστε έτοιμοι για τη Θεολογική Σχολή» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Πιστεύω πως σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά τα ζητήματα των F-35, των F-16 και της Halkbank. Σε ό,τι αφορά τη Σχολή της Χάλκης (Θεολογική) είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Όταν επιστρέψω θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω το θέμα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Οι εικόνες από την υποδοχή του Ερντογάν μέσα στον Λευκό Οίκο

Η γραβάτα του Ερντογάν, ο θαυμασμός του Τραμπ και του Βανς και ο «σκληρός» Ρούμπιο

Ο διάλογος μπροστά στην κάμερα:

Ερντογάν: Καλημέρα, πως είστε; Kαλά εσείς;

Τζέι Ντι Βανς: Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας γνωρίζω.

Τραμπ: Αυτός είναι ο πιο σκληρός άνθρωπος... Καλωσήρθατε. Καλημέρα

Ερντογάν: Καλημέρα... Καλά;

Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Λατρεύω τη γραβάτα σας.

Ερντογάν: Θα σου δώσω μια στην Τουρκία.

Τραμπ: 15 εκατομμύρια στρατού... Κατέκτησε όλη τη Συρία. Κανένας δεν ήξερε. Πήρες όλη τη Συρία. Κανένας δεν γνώριζε πως ήταν αυτός. Συγχαρητήρια. Προσπαθούσαν να το πετύχουν 2.000 χρόνια. Προσπαθούμε..

Φωτογραφίες που δείχνουν το κλίμα της συνάντησης ανέβασε στο Χ το κόμμα του Ερντογάν

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı. pic.twitter.com/AxObrw26ju — AK Parti (@Akparti) September 25, 2025

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. pic.twitter.com/1bF8ajvp8H — AK Parti (@Akparti) September 25, 2025

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı. pic.twitter.com/eQB4Ac0mNB — AK Parti (@Akparti) September 25, 2025

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/N2tPesnbc0 — AK Parti (@Akparti) September 25, 2025

Οι στιγμές ενθουσιασμού του Τραμπ με τον Ερντογάν, τον Φιντάν και τον Καλίν. «Είναι έξυπνοι, μακάρι να μην ήταν τόσο έξυπνοι. Ο Ερντογάν είναι υπέροχος άνθρωπος»

Ο Τραμπ είπε υποδεχόμενος τον Ερντογάν: «Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Όπως βλέπετε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κύριε πρόεδρε, ήρθε η αντιπροσωπεία».

Και συνέχισε: «Τους γνωρίζω όλους.Τους ξέρω όλους καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι πως είναι πολύ έξυπνοι. Είναι έξυπνοι. Μακάρι να μην ήταν τόσο έξυπνοι.... Ελάτε τώρα να πάμε στο Οβάλ Γραφείο. Θα δείτε το Οβάλ Γραφείο με την αναδιαμόρφωση του. Αναβαθμίστηκε σε σχέση με την εποχή του Μπάιντεν. Εκεί υπήρχε μια εικόνα προέδρου, αλλά ο Μπάιντεν δεν είχε ιδέα ποιος ήταν αυτός ο πρόεδρος. Είναι ένας πραγματικά καλός, υπέροχος άνθρωπος. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.