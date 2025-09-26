Σε εξέλιξη είναι στο Βρετανία έρευνα για απάτη και «κακοδιαχείριση αποτεφρωμένων λειψάνων» εναντίον γραφείου κηδειών, μετά από καταγγελίες συγγενών νεκρών ότι δεν έλαβαν ποτέ τις στάχτες των δικών τους νεκρών, ή πήραν λάθος τεφροδόχους.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία έχει λάβει αναφορές από περισσότερα από 70 άτομα σχετικά με τις πρακτικές του γραφείου τελετών A Milne, που αναλαμβάνει αποτεφρώσεις στις περιοχές της Γλασκώβης και του Ντάμπαρτον.

Ωστόσο, οι αρχές πιστεύουν ότι ενδέχεται να επηρεαστεί μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων.

Missing ashes: 70 people contact police in funeral fraud probe https://t.co/DKuozGS0go — BBC News (UK) (@BBCNews) September 26, 2025

Η αστυνομία δήλωσε ότι δύο γυναίκες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ένας 56χρονος άνδρας συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου έρευνα για την Αστυνομία της Σκωτίας και μία από τις μεγαλύτερες συνεχιζόμενες οικονομικές έρευνες» δήλωσε ο αστυνομικός Ρόμπερτ Μπόουι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η «συντριπτική πλειοψηφία» των καταγγελιών αφορούσε «ύποπτα, προπληρωμένα σχέδια κηδείας».

Μάλιστα, στην έρευνα για απάτη συμμετέχουν και υπάλληλοι της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών.

Σχετικά με την παράμετρο της χαμένης τέφρας, ο αξιωματούχος της αστυνομίας της Σκωτίας είπε ότι «τα περισσότερα αποτεφρωμένα λείψανα που ανακτήθηκαν από τις εγκαταστάσεις του A Milne έχουν επιστραφεί στις οικογένειες ή έχουν αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες των οικογενειών».

Ωτσόσο, υπάρχει ακόμα μια «μικρή ποσότητα» που παραμένει στα αζήτητα.

Πηγή: skai.gr

