Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου. Τι ζήτησε ο Τραμπ από τον Ερντογάν, πού συμφώνησαν, σε ποια ζητήματα χρειάζονταν χρόνο και τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν. Αναφορικά με τα F-16 και F-35 τόνισε πως υπάρχουν εμπόδια και χρειάζεται χρόνος για μια τέτοια συμφωνία.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου μετέδωσε αρχικά την πληροφορία πως ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο κα. από τη Ρωσία, ως μέρος της συμφωνίας.

«Αντιλαμβάνομαι πως είναι όρος, γιατί δεν μπορεί να ζητά από τους Ευρωπαίους να σταματήσουν πάση θυσία την αγορά του φυσικού αερίου και του πετρελαίου από τη Ρωσία και να επιτρέπει στον Ερντογάν να συνεχίζει. Ή όλοι ή κανένας. Οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη δηλώσει ότι από το 2026 θα σταματήσουν την εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το εάν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια δέσμευση από τον Ερντογάν, ο Μιχάλης Ιγνατίου σχολιάζει πως «αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει. Συζήτησαν τα πάντα και όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστεί χρόνος για να φτάσουν στο ποθητό αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι».

Το θέμα που είναι οριστικά κλειστό και έχει επιβεβαιωθεί από τον Αμερικανό πρέσβη, είναι η αγορά πολιτικών αεροπλάνων από την Boeing, ωστόσο δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες της συμφωνίας από τον Λευκό Οίκο.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στην κάμερα ανοιχτά και καθαρά, είπε πως είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν και θα εκδώσουμε ανακοίνωση που θα αναφερόμαστε στις λεπτομέρειες των συνομιλιών. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να πουν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί», σχολίασε ο κ. Ιγνατίου αναφορικά με το ότι δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από καμία πλευρά.

Ο Ερντογάν δεν ανέφερε τον Νετανιάχου στη συνάντηση

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ ανέφερε επίσης πως το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ηγέτη ήταν στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ενώ στη συνέχεια επικοινώνησε και με ηγέτες αραβικών κρατών για το θέμα της Γάζας.

«Μπορεί να έκανε κανένα χατίρι στον Ερντογάν να τηλεφωνήσει για τη Γάζα», σχολίασε και τόνισε πως «αντίστοιχα και ο Νετανιάχου έρχεται με τα μανίκια πάνω στη Νέα Υόρκη, θα δείξει φωτογραφίες, χάρτες, βίντεο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον φίλο του τον πρόεδρο να φάνε, να πιούνε και να συμφωνήσουν για το τι θα συμβεί στη Γάζα».

Παράλληλα, σημείωσε πως: «Δεν είπε λέξη ο Ερντογάν στον Τραμπ εναντίον του Νετανιάχου, ούτε ανέφερε το όνομά του. Γιατί μπορεί να του απαντούσε ο Τραμπ και η συνάντηση να τιναζόταν στον αέρα. Είναι και οι δύο οξύθυμοι…».

Με τη λιμουζίνα του στις ΗΠΑ ο Ερντογάν

Ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε και έγινε θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ ήταν πως ο Ερντογάν έφερε με το αεροπλάνο την προσωπική του λιμουζίνα. «Δεν εμπιστεύεται κανέναν, να μπει σε άλλο όχημα», σχολίασε ο κ. Ιγνατίου.

Η καρφίτσα του Τραμπ με το μαχητικό αεροσκάφος

Αναφορικά με την καρφίτσα που είχε στο πέτο του ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ήταν F-22 και όχι F-35 αλλά σίγουρα είχε το δικό της συμβολισμό.

«Χρειάζεται χρόνος για να καταλήξουν σε συμφωνίες και νομίζω πως ήταν λάθος που περίμεναν αρκετοί πως οι συμφωνίες για τα F-35 και F-16 θα υπογραφούν σήμερα. Δεν γίνεται, υπάρχουν εμπόδια. Ο πρόεδρος Τραμπ σε μια από τις δηλώσεις του είπε ότι μέχρι το βράδυ μπορεί να καταργήσω τις κυρώσεις CAATSA. Δεν το είδαμε να συμβαίνει», ανέφερε ο Μιχάλης Ιγνατίου, επισημαίνοντας πως μέσα σε λίγες ώρες, 20 βουλευτές και από τα 2 κόμματα απεύθυναν επιστολές στον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ σχετικά με την πώληση μαχητικών στην Τουρκία, και ο κατάλογος αυτός θα αυξηθεί.

