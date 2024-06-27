Ο Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε την Πέμπτη τη δέσμευση της Τουρκίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντάς τη ως «στρατηγικό στόχο» της χώρας.



«Η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο στρατηγικός μας στόχος. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον η ΕΕ να προσεγγίσει την Τουρκία από παρόμοια προοπτική», δήλωσε Ερντογάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό του Αλάρ Καρις στην Άγκυρα.

Η Τουρκία υπέβαλε αίτησηκαι είναι υποψήφια χώρα από το 1999. Οι διαπραγματεύσεις ένταξης ξεκίνησαν το 2005 αλλά οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο μετά το 2007 λόγω του Κυπριακού και της αντίθεσης πολλών κρατών μελών.Αναφερόμενος σε παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, ο Ερντογάν είπε ότι οι σφαγές στη Γάζα, όπου το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 37.000 Παλαιστίνιους από τις 7 Οκτωβρίου 2023, απειλούν όχι μόνο την περιφερειακή σταθερότητα αλλά και την παγκόσμια ασφάλεια.Σύμφωνα με το Anadolu, ο Τούρκος ηγέτης είπε ότι η μόνιμη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω, και ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει τώρα να παρέμβει.Μιλώντας για τον πόλεμο της Ουκρανίας, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ερντογάν είπε ότι μια δίκαιη λύση στη σύγκρουση είναι δυνατή μέσω της διπλωματίας, αλλά πρόσθεσε ότι «οι πρωτοβουλίες που αποκλείουν τη Ρωσία

