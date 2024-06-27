Η Μισέλ Ομπάμα απρόθυμη να στηρίξει Μπάιντεν στην προεκλογική καμπάνια

Η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα, είναι απρόθυμη να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του Προέδρου Μπάιντεν.

Το παραπάνω ευθύνεται εν μέρει στον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια Μπάιντεν αντιμετώπισε την Κάθλιν Μπούλε, η οποία και αποτελεί στενή της φίλη, μετά το διαζύγιο της από τον Χάντερ Μπάιντεν, υποστηρίζουν σχετικά ρεπορτάζ.

Η σύζυγος του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα ήταν σε μεγάλο βαθμό απούσα από την προεκλογική εκστρατεία του 2024, αφού «off the record» έχει εκφράσει την απογοήτευσή της για την «εξορία» της Μπούλε από την οικογένεια Μπάιντεν χρόνια νωρίτερα, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τα γεγονότα.

Η στενή φιλία της πρώην πρώτης κυρίας με την πρώην σύζυγο του Χάντερ είναι ευρύτερα γνωστή και χρονολογείται από τις ημέρες της κυβέρνησης Ομπάμα.

Ο Χάντερ - ο οποίος χώρισε από την Μπούλε, μητέρα των τριών μεγαλύτερων παιδιών του το 2017 - έχει αναφερθεί στη φιλία των δύο γυναικών σε αυτοβιογραφίες του λέγοντας ότι η Μισέλ και η πρώην σύζυγός του ήταν μαζί στο γυμναστήριο και συχνά έπιναν βραδινά κοκτέιλ στον Λευκό Οίκο, τόσο σε επίσημες όσο και ανεπίσημες εκδηλώσεις.

Η Μπούλε κατηγόρησε τον Χάντερ ότι την απάτησε και ξόδεψε την περιουσία της οικογένειας σε ναρκωτικά και πόρνες.

Λέγεται ότι στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στη Μισέλ κατά το χρονικό διάστημα του ιδιαιτέρως ψυχοφθόρου διαζυγίου.

Η πρώην πρώτη κυρία, εκείνη την εποχή, προφανώς είπε στον κύκλο της ότι πίστευε ότι η Μπούλε είχε αδικηθεί από την οικογένεια Μπάιντεν, αφού έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες από τα γεγονότα που μεσολάβησαν στον είκοσι δύο ετών γάμο της φίλης της, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η NEW YORK POST.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.