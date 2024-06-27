Δύο μικρά παιδιά τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε βενζινάδικο σε μια ήσυχη γειτονιά του Μιλγουόκι των ΗΠΑ.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε βενζινάδικο της BP στην 60th Street και στη λεωφόρο Οκλαχόμα και προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων συνολικά.

Ειδικότερα, τέσσερα άτομα, ηλικίας εννέα, τεσσάρων, 33 και 28 ετών, τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου τα παιδιά αναμένεται να επιβιώσουν, αλλά οι ενήλικες φέρουν απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Η αστυνομία είπε ότι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το κίνητρο της επίθεσης και ότι εξακολουθεί να αναζητά τους δράστες.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης από κοντινή πολυκατοικία έδειξαν τρία άτομα να περπατούν προς το βενζινάδικο το απόγευμα της Τετάρτης, ένας εκ των οποίων φαίνεται να κρατάει ένα μακρύ όπλο.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ύποπτοι ή ότι εμπλέκονται στον πυροβολισμό.

Το βίντεο από τη σκηνή δείχνει ένα λευκό αυτοκίνητο σταθμευμένο στο βενζινάδικο γεμάτο με τρύπες από σφαίρες ενώ οι κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν περίπου 15 πυροβολισμούς.





Πηγή: skai.gr

