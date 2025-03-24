Σφοδρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τη για τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, χαρακτηρίζοντάς τες «κίνημα βίας».

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα τη Δευτέρα, ο Ερντογάν επέρριψε ευθύνες στο κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης CHP για καταστροφές περιουσιών και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, προειδοποιώντας ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Παράλληλα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι «η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κράτους, εκτός από τη διαχείριση των δήμων».

Ο Ερντογάν κάλεσε την αντιπολίτευση να σταματήσει να «προκαλεί» τους πολίτες και ισχυρίστηκε ότι «η παράσταση της αντιπολίτευσης θα τελειώσει τελικά και θα νιώσουν ντροπή για το κακό που έκαναν στη χώρα».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι σπέρνουν τον «τρόμο» στους δρόμους και θέτουν απειλή στην εθνική ασφάλεια. Ο υπουργός τόνισε ότι 1.133 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στην Τουρκία από την Τετάρτη, ημέρα σύλληψης του Ιμάμογλου και ότι 123 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Anadolu, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να προχωρήσει σε βελτίωση των σχέσεών της με τις ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλειά της χωρίς την Τουρκία.

«Οι έντονες συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων έδειξαν ότι η ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς την Τουρκία δεν είναι δυνατή», δήλωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η ανάγκη της Ευρώπης για τη χώρα μας έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ανοιχτά, όχι μόνο στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, από την οικονομία και τη διπλωματία έως το εμπόριο και την κοινωνική ζωή».

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να προωθήσει τις σχέσεις της με τις ευρωπαϊκές χώρες και την ΕΕ στο πλαίσιο των κοινών συμφερόντων και του αμοιβαίου σεβασμού».



«Καζάνι» που βράζει η Τουρκία

Μετά την προφυλάκιση του δημοφιλούς δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ταγίπ Ερντογάν, το κίνημα διαμαρτυρίας απειλεί να ενισχυθεί στην Τουρκία καθώς οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης παραμένουν στους δρόμους παρά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Η Τουρκία συγκλονίζεται από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, πρωτοφανείς από το 2013 και την καταστολή του κινήματος του Πάρκου Γκεζί.

Παρά την απαγόρευση, νέες προσκλήσεις σε κινητοποιήσεις υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Πλήθη φοιτητών αψηφούν τις απαγορεύσεις και διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη και την Αγκυρα για να υποστηρίξουν τον Ιμάμογλου, ο οποίος έλαβε χθες πανηγυρικά το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) ως προεδρικός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2028.

Ο ίδιος ο προφυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, μέσα από τις φυλακές της Σηλυβρίας, έστειλε σήμερα στους υποστηρικτές του μήνυμα ότι - άσχετα με το που βρίσκεται - θα συνεχίσει να δουλεύει για την πατρίδα του και κάλεσε τους νέους να μείνουν μακριά από τις συγκρούσεις.

Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun,



Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.



Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 24, 2025

«Εμείς, μαζί με το έθνος μας, κπροσωπούμε την τουρκική συμμαχία. Εκπροσωπούμε τις ευγενείς αξίες της Δημοκρατίας της Τουρκίας και τη δημοκρατία. Εκπροσωπούμε το μέλλον, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, την ισότητα, την ενότητα και την αλληλεγγύη. Εκπροσωπούμε τις αξίες της παραδεισένιας πατρίδας μας, την ανάπτυξη, την καλή μόρφωση, την ευφυΐα, την επιστήμη, την τέχνη, τον αθλητισμό και την ποιοτική ζωή. Είμαστε ο εγγυητής της μελλοντικής ευτυχίας και της ψυχικής ηρεμίας ακόμη και μιας χούφτας ανθρώπων που φοβούνται πολύ σήμερα. Δουλεύω σκληρά. Θα δουλέψω πιο σκληρά. Δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι» ανέφερε μεταξύ άλλων. .

Πάνω από 1.100 συλλήψεις

Περισσότεροι από 1.130 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί στην Τουρκία από την Τετάρτη, ημέρα σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου, ανακοίνωσαν οι αρχές που απαγόρευσαν «προσωρινά» οποιαδήποτε συγκέντρωση στις τρεις μεγάλες πόλεις της χώρας.

«1.133 ύποπτοι έχουν συλληφθεί για παράνομες δραστηριότητες ανάμεσα στις 19 και τις 23 Μαρτίου 2025», ανακοίνωσε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγιά. Διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε 55 από τις 81 τουρκικές επαρχίες, δηλαδή στα δύο τρίτα της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, 123 αστυνομικοί έχουν τραυματισθεί, μαζί με αδιευκρίνιστο αριθμό διαδηλωτών.

Τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και ένας φωτογράφος του AFP, συνελήφθησαν τα ξημερώματα στα σπίτια τους στην Κωνσταντινούπολη και στην Σμύρνη, ανακοίνωσε η τουρκική ένωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA.

Σε μποϊκοτάζ των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης και επιχειρήσεων καλεί η αντιπολίτευση

Η τουρκική αντιπολίτευση, ενισχυμένη από τις μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, προσπαθεί να διατηρήσει το μομέντουμ καλώντας σε μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών σταθμών και των επιχειρήσεων που «αγνοούν την κατάσταση».

Ο ηγέτης του CHP Οζγκιούρ Οζέλ απευθύνθηκε χθες το βράδυ στο συγκεντρωμένο πλήθος στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας μποϊκοτάζ των μέσων ενημέρωσης και των επιχειρήσεων που υποστηρίζουν με τη στάση τους την κυβέρνηση.

Η πλειονότητα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης είναι φιλοκυβερνητικά και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν προβάλει ελάχιστα πλάνα από τις διαδηλώσεις.

«Σημειώνουμε κάθε τηλεοπτικό κανάλι που αγνοεί τη στιγμή», δήλωσε ο Οζέλ και κατηγόρησε τους διαφημιζόμενους στις τουρκικές τηλεοράσεις που «σερβίρουν (προϊόντα) στους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης ενώ παράλληλα υπηρετούν το παλάτι το Ερντογάν» και δεσμεύθηκε ότι σύντομα θα κατονομάσει τις επιχειρήσεις αυτές μαζί με τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης.

«Το θέμα δεν είναι να μην παρακολουθείτε τα κανάλια αυτά - οποιοσδήποτε αγοράζει τα προϊόντα τους είναι συνεργός», είπε.

Τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και οι εφημερίδες στηρίζουν πλέον με θέρμη την κυβέρνηση Ερντογάν έπειτα από πολυετή κρατική νομική, οικονομική πίεση, εξαγορές εταιρειών και αυτολογοκρισία.

Τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα απέφυγαν την ευρεία κάλυψη των διαδηλώσεων στη χώρα. Αλλά τα ελάχιστα ανεξάρτητα και αντιπολιτευτικά κανάλια είχαν συνεχή μετάδοση.

Εξ άλλου, το Χ μπλόκαρε την περασμένη εβδομάδα την πρόσβαση σε εκατοντάδες λογαριασμούς έπειτα από αίτημα των τουρκικών αρχών, αλλά ανακοίνωσε ότι είναι αντίθετο με τις δικαστικές αποφάσεις.

Με ανάρτηση στο Χ, η αρχή εποπτείας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων RTUK απείλησε τους σταθμούς που μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση με αφαίρεση των αδειών τους για «μεροληπτική» κάλυψη. Ορισμένα κανάλια διέκοψαν στη συνέχεια την κάλυψη της καταστολής των διαδηλώσεων από την αστυνομία.

Ο Οζγκιούλ Οζέλ κάλεσε τους υποστηρικτές της αντιπολίτευσης να χρησιμοποιήσουν την καταναλωτική τους ισχύ «για να γονατίσουν» ορισμένες επιχειρήσεις.

«Αν έχουν αλυσίδα εστιατορίων, αλλά αρνούνται να δουν αυτό το πλήθος, δεν θα πουλάνε φαγητό εδώ. Είτε θα μας αναγνωρίσουν, είτε θα βυθιστούν».

