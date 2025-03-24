Το Βερολίνο καταδίκασε ως «απολύτως απαράδεκτη» την προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κάνοντας λόγο για «άσχημο σημάδι» και «σοβαρή οπισθοδρόμηση» για την δημοκρατία στην Τουρκία.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις τρέχουσες εξελίξεις στην Τουρκία», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ και κάλεσε την Άγκυρα να «ξεκαθαρίσει άμεσα και με μεγάλη διαφάνεια» την υπόθεση. Ο κ. Χέμπεστραϊτ ανέφερε ακόμη ότι «τα προηγούμενα χρόνια κατέστη εφικτή η εμπέδωση καλών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν άσχημο σημάδι για την δημοκρατία, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της σχέσης».

Νωρίτερα η πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Σεράπ Γκιουλέρ δήλωσε στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ότι οι γερμανοτουρκικές σχέσεις είναι τεταμένες μετά την σύλληψη του κ. Ιμάμογλου και συνέστησε στην μελλοντική ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική «με το προτεταμένο δάχτυλο» και να προτιμήσει εμπιστευτικές συνομιλίες με την Άγκυρα. «Η Τουρκία είναι από τις χώρες οι οποίες όταν επιπλήττονται δημόσια δεν είναι διατεθειμένες να αλλάξουν τίποτα», δήλωσε ο κυρία Γκιουλέρ και έκανε λόγο για «λάθος» της απερχόμενης κυβέρνησης, κάτι το οποίο απέρριψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Κρίστιαν Βάγκνερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικαιροποιηθεί η ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία, ειδικά μετά τις συλλήψεις δημοσιογράφων οι οποίοι καλύπτουν τις διαδηλώσεις υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

