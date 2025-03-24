Εβδομήντα τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 13 παιδιά, τραυματίστηκαν από ρωσικό πύραυλο στην ουκρανική πόλη Σούμι (βορειοανατολικά), σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε η περιφερειακή εισαγγελία, την ώρα που Ρώσοι και Αμερικανοί συζητούν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας μια πιθανή εκεχειρία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή δήμαρχο στο Σούμι, Artem Kobzar, η συγκεκριμένη επίθεση είχε στόχο κατοικημένες περιοχές και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων παίδων.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας αναφέρουν στο Telegram ότι υπήρξαν 140 συγκρούσεις χθες, συμπεριλαμβανομένων 74 αεροπορικών επιδρομών σε ουκρανικές μονάδες και οικισμούς όπως μεταδίδει το BBC. Κάνουν λόγο για επιθέσεις στις βόρειες περιοχές Σούμι, Χάρκοβο καθώς και στις ανατολικές περιοχές Ντονετσκ και Ζαπορίζια.

«Οι στρατιώτες μας προκαλούν σημαντικές απώλειες στις δυνάμεις κατοχής σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό», αναφέρουν στην ανάρτησή τους, σημειώνοντας ότι η Ρωσία έχασε 1.280 ανθρώπους και πολλά κομμάτια εξοπλισμού την προηγούμενη ημέρα.

Ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του λέει ότι αναχαίτισε 28 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας

Υπενθυμίζεται πως Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι ξεκίνησαν στις 9 το πρωί της Δευτέρας συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία με στόχο να επιτευχθεί πρόοδος για μια κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, με την Ουάσινγκτον να στοχεύει να εξασφαλίσει πρώτα απ΄ όλα, μια συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα.

Οι συνομιλίες, οι οποίες ακολούθησαν αυτές των ΗΠΑ με την Ουκρανία την Κυριακή, έρχονται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την προσπάθειά του να τερματίσει την 3ετή σύγκρουση, ενώ την περασμένη εβδομάδα μίλησε τόσο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική πλευρά καθοδηγείται από τον Άντριου Πικ, ανώτερο διευθυντή στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, και τον Μάικλ Άντον, ανώτερο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Αντίστοιχα, η Ρωσία εκπροσωπείται από τον Γκριγκόρι Καρασίν, πρώην διπλωμάτη που είναι τώρα πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, και τον Σεργκέι Μπεσέντα, σύμβουλο του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι στόχος των συνομιλιών είναι να επιτευχθεί θαλάσσια εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, που θα επιτρέψει την ελεύθερη ροή της ναυσιπλοΐας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ επίσης επιβεβαίωσε ότι το βασικό θέμα συζήτησης με τους Αμερικανούς θα είναι «η επανάληψη» της εφαρμογής της συμφωνίας για τα ουκρανικά σιτηρά που εξάγονται από τη Μαύρη Θάλασσα, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε οποιαδήποτε δέσμευση της Μόσχας για αναστολή των μαχών.

Η συμφωνία αυτή ήταν σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2022 ως τον Ιούλιο του 2023 και επέτρεψε στην Ουκρανία να εξάγει τα σιτηρά της, παρά την παρουσία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή.

Η Μόσχα ωστόσο αποσύρθηκε από αυτή κατηγορώντας τους Δυτικούς ότι δεν σέβονται τις δεσμεύσεις τους, βάσει των οποίων θα έπρεπε να χαλαρώσουν τις κυρώσεις για τις ρωσικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.