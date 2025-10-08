Ερντογάν: Ο Τραμπ μού δήλωσε ότι το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ τον διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα με την Halkbank «έχει τελειώσει».

« Αυτή είναι δήλωση πολιτικής βούλησης και ελπίζουμε ότι θα γίνουν ορισμένες διαδικασίες» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Τόσο στις επαφές μας στις ΗΠΑ όσο και στην τελευταία μας τηλεφωνική επικοινωνία, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι 'το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς'. Αυτή είναι, φυσικά, μια σημαντική δήλωση πολιτικής βούλησης και είναι πολύτιμη για εμάς. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν. Η ελπίδα μας

είναι ότι αυτές οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν θετικά το συντομότερο δυνατό» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

