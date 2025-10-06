ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ασυλίας της τουρκικής Halkbank

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα της τουρκικής Halkbank για τερματισμό της δίκης που αφορά κατηγορίες περί βοήθειας στο Ιράν για την παράκαμψη οικονομικών κυρώσεων.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μανχάταν κατηγορεί τη Halkbank ότι συνέβαλε στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στη νομιμοποίηση τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η τράπεζα φέρεται να μετέτρεψε έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά, ενώ τεκμηρίωσε ψευδείς αποστολές τροφίμων και φαρμάκων για να καλύψει τη μεταφορά των εσόδων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν ξέπλυμα χρήματος, απάτη και συνωμοσία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με απόφαση που φέρει την υπογραφή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ίδιος ο Ερντογάν είχε θέσει το ζήτημα στη συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ζητώντας την επίλυσή του.

Από το 2019, όταν και ασκήθηκε η ποινική δίωξη, η Halkbank έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να σταματήσει τη διαδικασία, επικαλούμενη το Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), τον αμερικανικό νόμο που προστατεύει ξένες κυβερνήσεις από αγωγές στα αμερικανικά δικαστήρια.

Το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη απορρίψει την πρώτη προσφυγή της τράπεζας, κρίνοντας πως δεν δικαιούται κυριαρχική ασυλία έναντι ποινικών διώξεων. Η υπόθεση επέστρεψε σε κατώτερο δικαστήριο, με εντολή να εξεταστεί αν θα μπορούσε να ισχύσει ασυλία βάσει εθιμικού δικαίου.

Στην τελευταία ένστασή της, η Halkbank υποστήριξε ότι καλύπτεται από ασυλία στο πλαίσιο του εθιμικού δικαίου, επικαλούμενη ότι «καμία δικαστική αρχή στην ιστορία δεν έχει καταδικάσει ποινικά όργανο ισότιμου κυρίαρχου κράτους, ακόμη και σε υποθέσεις που αφορούν εμπορικές δραστηριότητες». Το ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

