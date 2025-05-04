Σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας παραμένει η επανένωση της Κύπρου αναφέρουν διπλωματικές πηγές, ως απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τα κατεχόμενα, όπου αναφέρθηκε και πάλι σε λύση δύο κρατών για το κυπριακό.

«Την ώρα που καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, με την επανεκκίνηση των άτυπων συζητήσεων και τον ορισμό της κας María Angela Holguín Cuéllar ως Προσωπικής Απεσταλμένης, κάθε ενέργεια για τη διαμόρφωση τετελεσμένων στα κατεχόμενα συνιστά εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη», σημειώνουν οι διπλαματικές πηγές.

Και προσθέτουν ότι «σταθερή επιδίωξη παραμένει η επανένωση της Κύπρου στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, προς όφελος όλων των Κυπρίων, καθώς και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.



Πηγή: skai.gr

