Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο ηλεκτρικού εξοπλισμού στο Μπριάνσκ της Ρωσίας

Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εργοστάσιο στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της εγκατάστασης, όπως δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης της περιοχής.

Σε δήλωσή του στο Telegram, ο Αλεξάντερ Μπογκομάζ, κυβερνήτης της περιοχής Μπριάνσκ που συνορεύει τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Λευκορωσία στα δυτικά της Ρωσίας, δήλωσε ότι η μονάδα παραγωγής και τα κτίρια διοίκηση του εργοστασίου, που βρίσκεται στο χωριό Σουζέμκα, έχουν καταστραφεί, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα.

Το κανάλι Mash στο Telegram, που συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε ότι το εργοστάσιο παράγει ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως μετασχηματιστές. Πρόσθεσε ακόμη ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε με πύραυλο Grad.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mash, ένα μεγάλο σύννεφο καπνού σχηματίζεται πάνω από το εργοστάσιο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο.

Η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει ρωσικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζει ότι παράγουν εξοπλισμό για την πολεμική εκστρατεία της Μόσχας στην Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

