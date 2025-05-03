Στην κατεχόμενη Λευκωσία βρέθηκε σήμερα, Σάββατο ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνοδευόμενος από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ με αφορμή την έκθεση TEΚNOFEST.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin iletişim paydaşı olduğu #TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde konuşuyor. https://t.co/TMJEoqs9Zk May 3, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος μετέβη αρχικά στον χώρο όπου τέλεσε τα εγκαίνια των κτηρίων του «Προεδρικού Μεγάρου» και της «Βουλής» που έχτισε η Τουρκία και στη συνέχεια μετέβη στο τεχνολογικό φεστιβάλ TEKNOFEST, όπου παρουσιάζονται κυρίως τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια τελετής εγκαινίων, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε ξανά για «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», λέγοντας ότι αυτή «με την υποστήριξη της εγγυήτριας Τουρκίας θα υπάρχει για πάντα».

«Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να το τονίσω για άλλη μια φορά. Αν δεν τελειώσει η άδικη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι και δεν βρεθεί μια δίκαιη, μόνιμη, βιώσιμη λύση που να συνάδει με την πραγματικότητα του νησιού, δεν μπορεί να τεθεί θέμα συναλλαγής μας με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου, εμπλοκής σε εμπόριο ή να τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιούν τα λιμάνια μας».

Κατήγγειλε την ελληνοκυπριακή πλευρά για «μάταιες προσπάθειες της αλαζονικής νοοτροπίας, που δεν βλέπει τους Τουρκοκύπριους, με τους οποίους μοιράζεται το ίδιο νησί επί αιώνες, ως ίσους, να δει και να παρουσιαστεί ως ίση με την εγγυήτρια Toυρκία».

«Κανείς δεν μπορεί να κάνει τους Τουρκοκύπριους να πληρώσουν το τίμημα για την έλλειψη λύσης στην Κύπρο, για την κακή συμπεριφορά και την παρεμπόδιση της λύσης», είπε επίσης και πρόσθεσε:

«Η λύση των δύο κρατών είναι το κοινό όραμα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και της Τουρκίας. Εάν πρόκειται να υπάρξει μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης, αυτή στο εξής θα διεξάγεται όχι μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά μεταξύ δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα. Πιστεύουμε επίσης ότι η λύση του Κυπριακού είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας».

Παράλληλα, στη σύντομη τελετή, ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε το συγκρότημα των κτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα τέμενος και χώρο πρασίνου, «σύμβολο της αποφασιστικότητας του τουρκοκυπριακού λαού». Έκανε λόγο για «ένα έργο αντάξιο του αυξανόμενου κύρους της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου"» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το εν λόγω κτηριακό συγκρότημα «θα φιλοξενήσει αποφάσεις που θα πάνε τους Τουρκοκύπριους ακόμη πιο μπροστά».

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε το έργο «μία εκδήλωση της θέλησης ενός κράτους να υπάρχει απέναντι στην αδικία και την παρανομία και μία ένδειξη της κοινής μοίρας της Τουρκίας και της βόρειας Κύπρου», λέγοντας πως πάνω σε αυτό το ισχυρό θεμέλιο, «ελπίζουμε ότι θα οικοδομήσουμε νέα επιτεύγματα και νέα έργα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ανεξαρτησία και το μέλλον». Τέλος, επανέλαβε ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων.

Επίσης, ανέφερε ότι «όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν την αδελφότητά μας, να δημιουργήσουν ρήγμα ανάμεσά μας και να σπείρουν τους σπόρους του μίσους αντί για ειρήνη και ηρεμία σε αυτά τα εύφορα εδάφη δεν θα πετύχουν».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε αυτά τα εδάφη με κόστος τη ζωή μας»

Ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τα εγκαίνια του λεγόμενου «προεδρικού μεγάρου» του ψευδοκράτους, επισκέφθηκε την έκθεση TEKNOFEST, στην οποία παρουσιάζονται επιτεύγματα αεροδιαστημικής τεχνολογίας.

Απευθυνόμενος στον κόσμο εξέφρασε τη δέσμευση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων να παραμείνουν «ιδιοκτήτες» αυτών των εδαφών.

«Ήμασταν εδώ πριν 51 χρόνια, είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτών των εδαφών».

«Ήμασταν εδώ πριν 51 χρόνια, είμαστε εδώ σήμερα και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ με τους νέους του TEKNOFEST και τα στρατηγικά μας έργα», δήλωσε ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι το ψευδοκράτος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής ιστορίας και κληρονομιάς.

«Εμείς, ως τουρκικό έθνος και Τουρκοκύπριοι, είμαστε ιδιοκτήτες σπιτιών σε αυτά τα εδάφη. Όσοι δεν το γνωρίζουν αυτό, ας το γνωρίζουν, και όσοι δεν το έχουν ακούσει, ας το ακούσουν» τόνισε και υπογράμμισε: «Δηλώνω για άλλη μια φορά σήμερα ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε και να διατηρήσουμε αυτά τα εδάφη, τη γη των μαρτύρων, με κόστος τη ζωή μας, αν χρειαστεί.».

Σχετικά με την έκθεση TEΚNOFEST είπε ότι η Τουρκία «βρίσκεται ανάμεσα στις 3 κορυφαίες χώρες στον κόσμο με την πιο προηγμένη τεχνολογία UAV. Από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «όσοι προσπαθήσουν να παρέμβουν στις μαντίλες των κοριτσιών μας στη Βόρεια Κύπρο θα μας βρουν αντιμέτωπους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.