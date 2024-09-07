Νέα σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε το Σάββατο ο Ταγίπ Ερντογάν

Όπως τόνισε, οι ισλαμικές χώρες θα πρέπει να σχηματίσουν συμμαχία ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε «την αυξανόμενη απειλή του επεκτατισμού» από το Ισραήλ.



Η στάση ενάντια στην κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ είναι ισλαμικό καθήκον, αλλά και εθνικό ζήτημα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.



Ο Ερντογάν ανέφερε ότι το Ισραήλ δολοφόνησε «ειδεχθώς» την τουρκοαμερικανή ακτιβίστρια Aysenur Ezgi Eygi (σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη από ισραηλινά πυρά) και σκότωσε πάνω από 40.000 αθώους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 17.000 παιδιών, στη Γάζα.

«Το μόνο βήμα που θα σταματήσει την ισραηλινή αλαζονεία, και την ισραηλινή κρατική τρομοκρατία είναι η συμμαχία των ισλαμικών χωρών», είπε ο Ερντογάν σε εκδήλωση του συλλόγου ισλαμικών σχολείων κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Είπε ότι τα πρόσφατα βήματα που έχει κάνει η Τουρκία για τη βελτίωση των δεσμών με την Αίγυπτο και τη Συρία στοχεύουν στη «διαμόρφωση μιας γραμμής αλληλεγγύης ενάντια στην αυξανόμενη απειλή του επεκτατισμού», η οποία, όπως είπε, απειλεί επίσης τον Λίβανο και τη Συρία.



Η νέα «διαδικασία» που έχει ξεκινήσει η Τουρκία με την Αίγυπτο θα ωφελήσει τη Γάζα και την Παλαιστίνη, ανέφερε ειδικά για την προσέγγιση με το Κάιρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος φιλοξένησε τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα και συζήτησαν για τον πόλεμο της Γάζας και τρόπους περαιτέρω αποκατάστασης των παγωμένων δεσμών τους κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης προεδρικής επίσκεψης εδώ και 12 χρόνια.

«Τελικός στόχος με την Αίγυπτο είναι η συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε εξάλλου την Παρασκευή η τουρκική εφημερίδα Milliyet, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

Τηλεοπτικό δελτίο HABER GLOBAL: «Υπάρχει μια συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο, αυτό έγινε την περίοδο που οι δικές μας σχέσεις δεν ήταν καλές με την Αίγυπτο. Αλλά από την άλλη έγινε ένα γρήγορο βήμα και είχαμε υπογράψει με τη Λιβύη μια συμφωνί καθορισμού ΑΟΖ. Έτσι Τουρκία και Λιβύη συναντήθηκαν στις θάλασσες. Tώρα ίσως ξεκινήσει μια συνεργασία ίσως και συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Κοιτάξτε τον χάρτη και θα δείτε η Ελλάδα με την Αίγυπτο; η Η Τουρκία με την Αίγυπτο. Το λογικό είναι μαζί μας κι αυτό ίσως το δούμε το επόμενο διάστημα».

