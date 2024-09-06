Milliyet: Στόχος η συμφωνία με την Αίγυπτο στην Ανατολική Μεσόγειο

«Τελικός στόχος με την Αίγυπτο είναι η συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο» γράφει η τουρκική εφημερίδα Milliyet, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τηλεοπτικό δελτίο HABER GLOBAL: «Υπάρχει μια συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο, αυτό έγινε την περίοδο που οι δικές μας σχέσεις δεν ήταν καλές με την Αίγυπτο. Αλλά από την άλλη έγινε ένα γρήγορο βήμα και είχαμε υπογράψει με τη Λιβύη μια συμφωνί καθορισμού ΑΟΖ. Έτσι Τουρκία και Λιβύη συναντήθηκαν στις θάλασσες. Tώρα ίσως ξεκινήσει μια συνεργασία ίσως και συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Κοιτάξτε τον χάρτη και θα δείτε η Ελλάδα με την Αίγυπτο; η Η Τουρκία με την Αίγυπτο. Το λογικό είναι μαζί μας κι αυτό ίσως το δούμε το επόμενο διάστημα».

Ντοκιμαντέρ-απάντηση στο Famagusta



«Ετοιμάσαμε και θα προβάλουμε ντοκιμαντέρ που θα δείξει τον πόνο και τη σκληρότητα που προκάλεσαν οι Έλληνες στους Τούρκους» ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις της Άγκυρας για τη σειρά Famagusta που προβάλλεται στο Netflix.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτουρ, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι η σειρά που ονομάζεται 'Famagusta' και παρόμοιες προκλητικές πρωτοβουλίες διαστρεβλώνοντας ιστορικά δεδομένα με στόχο τη μαύρη προπαγάνδα, που ανακοινώνεται ότι θα μεταδοθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα, και που περιλαμβάνουν μεγάλη ασέβεια στις μνήμες των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας, που δολοφονήθηκαν βάναυσα από τις ελληνοκυπριακές συμμορίες, δεν θα ωφελήσουν κανέναν, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής πλευράς. Τέτοιες μάταιες προσπάθειες που δυσφημούν την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ηρεμία και στις δύο πλευρές, εξυπηρετούν το αδιέξοδο. Βλάπτoυν το περιβάλλον ασφαλείας που παρέχεται στο νησί.

» Από την άλλη, το '50ο Επετειακό Ντοκιμαντέρ' που ετοιμάζει το υπουργείο μας, το οποίο αφηγείται τις πραγματικότητες των λόγων που οδήγησαν στην Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο και όχι κατασκευασμένα σενάρια, θα μεταδοθεί σε διάφορες πλατφόρμες με αγγλικούς υπότιτλους.

» Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδερφούς μας, όπως κάναμε μέχρι τώρα, όσον αφορά την εθνική μας υπόθεση, την Κύπρο.

» Επίσης, το ντοκιμαντέρ με τίτλο 'H επόμενη μέρα', το οποίο βάσει αντικειμενικών και ιστορικών ντοκουμέντων αφηγείται τη σκληρότητα και τον πόνο που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός στους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, θα μεταδοθεί στο TRT Belgesel στις 9 Σεπτεμβρίου».

Ο Φιντάν στα Σκόπια

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε ομιλία του μιλούσε και για «Βόρεια Μακεδονία», αλλά και «Μακεδονία».

«Όπως γνωρίζετε, έχω επισκεφθεί τη 'Μακεδονία' και τα Σκόπια πολλές φορές με διάφορους ρόλους τα τελευταία 20 χρόνια. Η Τουρκία υποστηρίζει με έναν ακλόνητο τρόπο τη Βόρεια Μακεδονία από την ανεξαρτησία της και μετά και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει.

Αξιότιμοι φίλοι, εμείς αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη φιλία, τη συνεργασία και τη συμμαχία μας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Μαζί με τον αξιότιμο ομόλογό μου ανταλλάξαμε ιδέες για το πως θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη πιο μπροστά τις διμερείς μας σχέσεις και στη νέα περίοδο διακυβέρνησης της 'Μακεδονίας'.

Στοχεύουμε να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών ανάμεσα σε εμάς και τη 'Μακεδονία' στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με τον αξιότιμο ομόλογό μου συζητήσαμε επίσης για το τι είδους βήματα πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό. Παρακολουθούμε από κοντά τις αναπτυξιακές κινήσεις στη Βόρεια Μακεδονία. Πιστεύουμε επίσης ότι με τη νέα κυβέρνηση θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

