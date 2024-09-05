DW - Ερντογάν: «Καζάν-καζάν» και με την Αίγυπτο

«Η παρουσία του προέδρου Αλ Σίσι στην Άγκυρα αποδεικνύει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει να πολεμά όταν υπάρχει μάχη και δεν διστάζει να κάνει ειρήνη όταν θέλει να κάνει ειρήνη» σχολιάζει στο σημερινό άρθρο του ο γνωστός αναλυτής της εφημερίδας Χουριέτ Αμπτουλκαντίρ Σελβί. Ο Σελβί τονίζει ότι η ιδέα του Ερντογάν να αποκαταστήσει τις ως πρόσφατα προβληματικές σχέσεις της Τουρκίας με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτακαι τώρα η Αίγυπτος έχει φέρει θετικά αποτελέσματα.

Μάλιστα βλέπει την ομαλοποίηση των σχέσεων Τουρκίας και Αιγύπτου ως ιστορική αναγκαιότητα: «Ενώ ακούγονται τα βήματα του τρίτου παγκοσμίου πολέμου και η περιοχή μας διχάζεται, η Τουρκία και η Αίγυπτος θα πρέπει να καθίσουν δίπλα-δίπλα και στο ίδιο τραπέζι» γράφει στο άρθρο του. Για μια νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις μιλάει σήμερα ο τουρκικός, αλλά και ο διεθνής τύπος Στην κοινή συνέντευξη τύπου, την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να βελτιώσουν τις σχέσεις τους σε κάθε τομέα- μεταξύ άλλων στην άμυνα, την υγεία, την ενέργεια και το περιβάλλον. Ο πρόεδρος Σίσι τόνισε ότι η επίσκεψή του στην Τουρκία ανοίγει το δρόμο για μια νέα φάση στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις».

«Πολυδιάστατες σχέσεις»

Εκτός από τη συμφωνία για κοινή γραμμή στη Γάζα, Ερντογάν και Αλ Σίσι συζήτησαν για περιφερειακά ζητήματα, όπως η Ανατολική Μεσόγειος, η Συρία, η Λιβύη, το Σουδάν και το Κέρας της Αφρικής. «Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τις διαβουλεύσεις με την Αίγυπτο, με την οποία μοιραζόμαστε παρόμοιες στάσεις και στόχους σε πολλά θέματα. Θα συνεργαστούμε στενότερα και θα προωθήσουμε τις πολυδιάστατες σχέσεις μας με μια προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους (kazan- kazan)» τόνισε ο Ερντογάν. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο Ερντογάν τον τερματισμό του εμφυλίου στη Λιβύη με τη διενέργεια προεδρικών και βουλευτικών εκλογών και την απομάκρυνση ξένων στρατευμάτων από το έδαφος της.

17 Μνημόνια Συνεργασίας υπογράφηκαν χθες μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου με στόχο την αύξηση του εμπορίου στα 15 δις δολάρια από τα 6,6 δις που ήταν πέρσι. Υπογράφηκαν μεταξύ άλλων μνημόνια για τη δημιουργία βιομηχανικών πάρκων, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα, τις τηλεπικοινωνίες, την χρηματοδότηση των ΜΜΕ, τον τουριστικό τομέα και την ενέργεια.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι με την ιστορική αυτή συμφιλίωση η Τουρκία επιδιώκει να συμμετάσχει σε περιφερειακά έργα μεταφοράς αιγυπτιακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Είμαστε πρόθυμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας συνεργασία με την Αίγυπτο, ειδικά στο φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια».

