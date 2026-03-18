Ερντογάν κατά Ισραήλ: Μια συμμορία δολοφόνων σκοτώνουν αθώα παιδιά

Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Ιράν εξαπέλυσε την Τρίτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως, απέφυγε να σχολιάσει τις ΗΠΑ.



«Μια συμμορία δολοφόνων σκοτώνουν αθώα παιδιά» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.



«Στην περιοχή μαίνεται ένας καταστροφικός πόλεμος, με επικεφαλής το Ισραήλ, αθώα παιδιά δολοφονούνται βάναυσα ενώ παρακολουθούν μαθήματα στα σχολεία τους…. Oι άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν από τη γη τους που κατέχουν εδώ και αιώνες» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Το Ισραήλ, ενεργώντας εντελώς αυθαίρετα και χωρίς καμία εξουσία, κράτησε κλειστό το Τζαμί Αλ-Άκσα, την πρώτη μας Κίμπλα (κατεύθυνση της προσευχής) για μουσουλμανική λατρεία για 17 ημέρες. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιθέσεις που στοχεύουν τη Γάζα, στη συνέχεια την Υεμένη και τον Λίβανο, και τέλος το Ιράν, δεν στοχεύουν αποκλειστικά στην ασφάλεια. Η ταυτόχρονη εμφάνιση διαφόρων παραλογισμών, από την αυταπάτη της ‘’γης της επαγγελίας’’ μέχρι τα σενάρια της Ημέρας της Κρίσης, σίγουρα δεν είναι σύμπτωση. Μια συμμορία που έχει καταλάβει την εξουσία και θεωρεί τον εαυτό της ανώτερη από τους άλλους, σέρνει την περιοχή μας βήμα βήμα προς την καταστροφή» δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

