Η στενή συνεργασία της Ελλάδας και της «ελληνοκυπριακής πλευράς» με το Ισραήλ παράγει αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστήριξε την Τρίτη ο Ομέρ Τσελίκ, κάνοντας λόγο για «σιωνιστικές συμμαχίες».



Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος (AKP) κάλεσε δε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφύγουν την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην περιοχή της Κύπρου.



«Φίλοι μου, είχαμε πει ότι είναι λάθος η στρατικοποίηση από την Ελλάδα των νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Ομοίως, βλέπουμε ότι η στενή συνεργασία της “ελληνοκυπριακής πλευράς” με το Ισραήλ παράγει αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα μια σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι θα στείλουν εκεί πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν την ασφάλεια της “ελληνοκυπριακής πλευράς” ή ότι θα αυξήσουν την ορατότητά τους εκεί με διάφορους τρόπους. Αυτή είναι μια εξαιρετικά λανθασμένη προσέγγιση» υποστήριξε.



Ο Τσελίκ επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας πως «έδειξε ξεκάθαρα το πόσο αναποτελεσματική είναι όσον αφορά τις εκτιμήσεις ασφαλείας και το όραμα ασφαλείας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας».



«Τώρα, ενώ υπάρχει αυτό η αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να αποφεύγονται βήματα ή ενέργειες που θα δημιουργήσουν περισσότερη αστάθεια στη Μεσόγειο ακολουθώντας τις κακομαθημένες συμπεριφορές της “ελληνοκυπριακής πλευράς” ή μιας σειράς σιωνιστικών συμμαχιών».



«Η ικανότητα της Τουρκίας να ενεργήσει χωρίς δισταγμό ως εγγυήτρια χώρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’ είναι ήδη σαφής» διεμήνυσε.

Σοκ στην Τουρκία από τη NOTAM της Κύπρου

Την ίδια στιγμή, σοκ επικρατεί στην Τουρκία από τη NOTAM της Κύπρου «Οι Ελληνοκύπριοι» μέσω των ΗΠΑ επιχειρούν να κλείσουν όλο τον εναέριο χώρο του νησιού αναφέρει σε πρωτοσέλιδό της η Milliyet.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον ζήτησε από τη Λευκωσία να δεσμευτεί περιοχή στα βόρεια του νησιού για στρατιωτικές επιχειρήσεις, προφανώς στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή» κατά του Ιράν, αναγνωρίζοντας για μια ακόμη φορά τη νόμιμη κυβέρνηση του νησιού και παραβλέποντας το κατοχικό ψευδοκράτος.

Πηγή: skai.gr

