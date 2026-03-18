Έκτακτη συνεδρίαση όπου, μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί και η δημιουργία «ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου που θα επιτρέψει την ασφαλή απομάκρυνση των ναυτικών και των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο», θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO).

Η συνεδρίαση του οργανισμού του ΟΗΕ με έδρα το Λονδίνο - ο οποίος είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας - πραγματοποιείται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την τύχη χιλιάδων πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Τα αντίποινα της Τεχεράνης στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα έχουν παραλύσει την ναυσιπλοΐα μέσα ή κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Ο αποτελεσματικός ιρανικός αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου, έχει προκαλέσει αναταραχή στις αγορές και έχει αφήσει περίπου 20.000 ναυτικούς εγκλωβισμένους σε περίπου 3.200 πλοία δυτικά της θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με τον IMO.

Τουλάχιστον 21 πλοία έχουν πληγεί, στοχοποιηθεί ή έχουν αναφέρει επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία της UK Maritime Trade Operations, του IMO και των ιρακινών και ιρανικών αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.