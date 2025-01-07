Ερντογάν: Η Τουρκία εργάζεται για να διατηρήσει τη Συρία ασφαλή

Η Τουρκία εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν στη Συρία τον τελευταίο μήνα δεν θα επιφέρουν νέες αστάθειες στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον πρωθυπουργό του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο Ερντογάν συνάντησε στην Άγκυρα τον Μασρούρ Μπαρζανί, πρωθυπουργό της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν. Η τουρκική προεδρία ανήρτησε φωτογραφία με χειραψία των δύο ανδρών.

President @RTErdogan received Prime Minister Masrour Barzani of the Iraqi Kurdish Regional Government (IKRG) at the Presidential Complex. pic.twitter.com/TikqKxsizy — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 7, 2025

Η επίσκεψη Μπαρζανί έρχεται καθώς η Άγκυρα έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει θέση στο μέλλον της Συρίας για το εκτός νόμου στην Τουρκία, Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και τα παρακλάδια του.

Ο Ερντογάν επανέλαβε αυτή την προειδοποίηση στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Μπαρζανί και επίσης «τόνισε ότι η Τουρκία αποδίδει σημασία στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας του Ιράκ, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στη Συρία», υπογράμμισε η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Στις αρχές Δεκεμβρίου ισλαμιστές αντάρτες ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η Τουρκία ζητά τη διάλυση των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) στη βορειοανατολική Συρία, μετά την πτώση καθεστώτος Άσαντ, πολιτοφυλακή που η Άγκυρα θεωρεί πως αποτελούν παρακλάδι του PKK .Το τελευταίο χαρακτηρίζεται "τρομοκρατική οργάνωση" από την Άγκυρα, την Ουάσινγκτον και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες ο Ερντογάν δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής, εάν η Τουρκία αισθανθεί ότι απειλείται η επιβίωσή της απειλώντας πως «μία νύχτα μπορεί να 'ρθούμε ξαφνικά».

Επίσης, χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε πως «η εξάλειψη» των Κούρδων μαχητών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στη Συρία είναι «θέμα χρόνου».

Οι YPG ηγούνται των συμμαχικών με τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) στη βορειοανατολική Συρία και διαδραμάτισαν κομβικής σημασίας ρόλο στη συντριβή του Ισλαμικού Κράτους κατά την περίοδο 2014-2017.

Οι YPG εξακολουθούν να κρατούν τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στα στρατόπεδα φυλακών στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

