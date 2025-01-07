Ο Ζαν-Μαρί Λε Πεν, που πέθανε σήμερα, υπήρξε «ιστορική προσωπικότητα της άκρας δεξιάς» της Γαλλίας «ο ρόλος του οποίου στην δημόσια ζωή της χώρας μας επί περίπου εξήντα χρόνια (...) ανήκει πλέον στην κρίση της Ιστορίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους δικούς του», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης της Προεδρίας της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.