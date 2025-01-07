Το Ιράν έχει εκτελέσει τουλάχιστον 901 ανθρώπους το 2024, εκ των οποίων τους 40 μέσα σε μια μόλις εβδομάδα του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι για άλλη μια φορά βλέπουμε αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που υπόκεινται στη θανατική ποινή στο Ιράν από έτος σε έτος», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ. «Είναι καιρός το Ιράν να ανακόψει αυτό το συνεχώς διογκούμενο κύμα εκτελέσεων», επισήμανε.

Ο ίδιος κάλεσε τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν όλες τις εκτελέσεις και να θέσουν μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής με σκοπό την τελική κατάργησή της.

«Η θανατική ποινή είναι ασυμβίβαστη με το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή και εγείρει τον απαράδεκτο κίνδυνο εκτέλεσης αθώων ανθρώπων. Και, για να είμαστε σαφείς, δεν μπορεί ποτέ να επιβληθεί για συμπεριφορές που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», προειδοποίησε.

Εκπρόσωπος του γραφείου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα στοιχεία του προέρχονται από διάφορες οργανώσεις τις οποίες θεωρεί αξιόπιστες, μεταξύ των οποίων το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA), το Iran Human Rights (IHR) και το Hengaw.

31 εκτελέσεις γυναικών το 2024

Τη Δευτέρα, η IHR με έδρα τη Νορβηγία ανέφερε σε έκθεσή της ότι σε τουλάχιστον 31 γυναίκες εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2024 - ο υψηλότερος αριθμός από τότε που άρχισε να παρακολουθεί τη θανατική ποινή πριν από 17 χρόνια. Μάλιστα, 19 από αυτές καταδικάστηκαν σε θάνατο με κατηγορία για φόνο, σύμφωνα με την έκθεση.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Leila Ghaemi, η οποία, σύμφωνα με το IHR, στραγγάλισε τον σύζυγό της αφού επέστρεψε μια μέρα στο σπίτι και βρήκαν αυτόν και τους φίλους του να βιάζουν τη μικρή της κόρη.

Οι άλλες 12 γυναίκες καταδικάστηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Μεταξύ αυτών ήταν και η Parvin Mousavi, η οποία, σύμφωνα με το IHR, δούλευε για να θρέψει την οικογένειά της. Της έδωσαν περίπου 15 ευρώ για να μεταφέρει δήθεν κάποιο φάρμακο, αλλά αποδείχτηκε πως επρόκειτο για 5 κιλά μορφίνης.

Οι ακτιβιστές αναφέρουν πως τα αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά δεν πληρούν τον όρο «σοβαρά εγκλήματα», στα οποία πρέπει να περιορίζεται η θανατική ποινή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Μια ξεχωριστή έκθεση της Hengaw, μιας κουρδικής ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρει, σύμφωνα με το BBC, πως περισσότεροι από τους μισούς από τους εκτελεσθέντες πέρυσι ανήκαν στις εθνικές μειονότητες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 183 Κούρδων.

Η διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ για το Ιράν δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες έχουν πληγεί δυσανάλογα από το 2022, όταν ξέσπασαν οι πανεθνικές διαδηλώσεις, ως απάντηση στον θάνατο μιας νεαρής Κούρδισσας που συνελήφθη από την αστυνομία των ηθών επειδή δεν φορούσε «κατάλληλο χιτζάμπ».

Εκτελέστηκαν και 5 ανήλικοι

Εν τω μεταξύ, η HRANA ανέφερε ότι κατέγραψε την εκτέλεση και πέντε ανήλικων παραβατών. Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη χρήση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος ήταν κάτω των 18 ετών κατά τον χρόνο του φερόμενου αδικήματός του.

Το Ιράν αντιπροσώπευε το 74% όλων των καταγεγραμμένων εκτελέσεων παγκοσμίως το 2023, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Διεθνής Αμνηστία. Τα στοιχεία αυτά εξαιρούσαν την Κίνα, η οποία, σύμφωνα με την Αμνηστία, πιστεύεται ότι εκτελεί χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, αλλά όπου τα στοιχεία για τη θανατική ποινή ήταν απόρρητα.

Πηγή: skai.gr

