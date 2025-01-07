Λογαριασμός
Συναγερμός σε αεροδρόμιο της Μόσχας: Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 της Utair

Σύμφωνα με την Utair η αναγκαστική προσγείωση έγινε λόγω δυσλειτουργίας του σταθεροποιητή - Στο αεροσκάφος επέβαιναν 173 επιβάτες

Boeing 737 Utair

Αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Utair πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

To Boeing 737 στο οποίο επέβαιναν 173 επιβάτες και είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό την πόλη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν προσγειώθηκε με ασφάλεια, μετέδωσε το RIA.

H Utair ανακοίνωσε ότι η αναγκαστική προσγείωση έγινε λόγω δυσλειτουργίας του σταθεροποιητή, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

