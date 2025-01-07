Αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Utair πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

To Boeing 737 στο οποίο επέβαιναν 173 επιβάτες και είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό την πόλη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν προσγειώθηκε με ασφάλεια, μετέδωσε το RIA.

H Utair ανακοίνωσε ότι η αναγκαστική προσγείωση έγινε λόγω δυσλειτουργίας του σταθεροποιητή, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.