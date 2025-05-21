Πεσκόφ: Θα καταρτίσουμε ξεχωριστό κατάλογο όρων για την κατάπαυση του πυρός

Η Μόσχα θα καταρτίσει ξεχωριστό κατάλογο όρων για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Δεν θα σας πω τίποτα με σιγουριά σε αυτό το σημείο. Αναμφίβολα, θα υπάρχει ξεχωριστός κατάλογος όρων για την κατάπαυση του πυρός. Μια συμφωνία επ' αυτού επιτεύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη», είπε, όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει, εάν θα υπάρχει ξεχωριστό έγγραφο για ένα πιθανό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός ή εάν θα συμπεριληφθεί σε υπόμνημα μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Πεσκόφ δεν αποκάλυψε άλλες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαΐου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Κίεβο για ένα μνημόνιο σχετικά με μια μελλοντική συνθήκη ειρήνης, το οποίο θα περιλαμβάνει αρχές για την επίλυση της σύγκρουσης και μια πιθανή κατάπαυση του πυρός για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, εάν επιτευχθούν οι κατάλληλες συμφωνίες.

Πριν από αυτό, ο σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαήλ Ποντολιάκ, δήλωσε ότι η Ρωσική αντιπρωσοπεία, στις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, υπέβαλε μια σειρά αιτημάτων στην Ουκρανία για κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πολιτικό, διαβάστηκαν από ένα κομμάτι χαρτί από τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, βοηθό του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Ο Ποντολιάκ ανέφερε ότι «η Ρωσία απαιτεί την επιστροφή εδαφών τεσσάρων περιοχών: των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα». Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η Μόσχα θέλει η Ουκρανία να παραιτηθεί από τη συμμετοχή σε οποιεσδήποτε στρατιωτικές συμμαχίες, τη βιομηχανία όπλων και τις προμήθειες όπλων από τη Δύση.

Ο Ποντολιάκ σημείωσε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει υποβάλει πολλά αιτήματα που είναι «αδύνατα να εκπληρωθούν».

Πηγή: skai.gr

