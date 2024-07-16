«Δεν γυρίζουμε την πλάτη στην Ανατολή για χάρη της Δύσης, ούτε παραμελούμε τη Δύση για χάρη της Ανατολής», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δίνοντας το στίγμα της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί. Εξέφρασε δυσαρέσκεια προς το ΝΑΤΟ σε σχέση με τη στάση του απέναντι στην Τουρκία και εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη στήριξή του στους Παλαιστινίους, επιτιθέμενος κατά του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις επιλογές της Τουρκίας στο διεθνές γεωπολιτικό στερέωμα και απαντώντας εμμέσως στα σχόλια για μετατόπιση του άξονα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής από τη Δύση στην Ανατολή, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

«Η Τουρκία, λόγω των γεωγραφικών, ανθρώπινων, οικονομικών και ιστορικών δεσμών της, είναι μια χώρα που δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε ένα μπλοκ.

»Όσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τον δυτικό κόσμο, άλλο τόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας περιορίσει σε στενά καλούπια.

»Δεν γυρίζουμε την πλάτη στην Ανατολή για χάρη της Δύσης, ούτε παραμελούμε τη Δύση για χάρη της Ανατολής. Τα τελευταία 22 χρόνια, έχουμε κάνει ιστορικά βήματα για να διευρύνουμε τη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα, έχουμε ενισχύσει τις σχέσεις μας ακόμη και με χώρες που προηγουμένως ήταν αντίθετες μαζί μας. Όλα αυτά τα πετύχαμε παρά τη συζήτηση περί αλλαγής άξονα (σ.σ. στην εξωτερική πολιτική), που τροφοδοτείται από ορισμένους κύκλους. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην αύξηση του αριθμού των φίλων μας.

»Σε μια εποχή που ο αγώνας για την κατανομή ισχύος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εντείνεται, είναι κάτι περισσότερο από επιλογή, είναι αναγκαιότητα για την Τουρκία να δημιουργήσει νέες ισορροπίες στην εξωτερική πολιτική».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ρόλος της Τουρκίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι αναντικατάστατος, εκφράζοντας παράπονα για τους περιορισμούς από σύμμαχες χώρες στην πώληση αμυντικού υλικού και στον τρόπο που ορισμένες εξ αυτών αντιμετωπίζουν το Κουρδικό πρόβλημα.

«Η Σύνοδος Κορυφής επιβεβαίωσε τον αναντικατάστατο ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Σε αυτή την ιστορική Σύνοδο Κορυφής, εκφράσαμε τις προσδοκίες μας από τους συμμάχους μας, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είμαστε ακόμη μακριά από τη συνεργασία που επιθυμούμε. Τα όπλα που δίνονται στη χώρα μας, με μεγάλη φειδώ από τους συμμάχους μας, τα βρίσκουμε στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι σαφές ότι αυτά είναι ασυμβίβαστα με το πνεύμα της συμμαχίας, της αλληλεγγύης και της συμμαχίας» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα, επανέλαβε ότι η Τουρκία στέκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων, λέγοντας: «Παρόλο που δυσανασχετούν οι καταπιεστές που τρέφονται με αίμα, δάκρυα και κατοχή, εμείς στεκόμαστε σταθερά και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στην Παλαιστίνη».

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του Τούρκου προέδρου ήταν αφιερωμένο στις εξελίξεις στην τουρκική οικονομία και συγκεκριμένα στην καταπολέμηση του καλπάζοντα πληθωρισμού. Τόνισε πως τα αποτελέσματα του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης είναι εμφανή, λέγοντας ότι αυτό θα εφαρμοστεί μέχρι τέλους με υπομονή και αποφασιστικότητα. «Ο "πυρετός" του πληθωρισμού έχει αρχίσει να πέφτει από τον περασμένο μήνα. Ας ελπίσουμε ότι η διαδικασία αυτή θα επιταχυνθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Μέχρι το τέλος του έτους, θα μειώσουμε τον πληθωρισμό στα επίπεδα που είχαμε θέσει ως στόχο», είπε ο πρόεδρος Ερντογάν.

