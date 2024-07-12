Λογαριασμός
«Ερντογάν δεν αποφασίζεις τίποτα»: Σκληρή απάντηση του Ισραήλ στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Κατς επιτέθηκε στον Ερντογάν που δήλωσε ότι θα εμποδίσει τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με το Ισραήλ

Ερντογάν

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραελ Κατς απάντησε με σφοδρότητα στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν επειδή είπε ότι δεν είναι δυνατό για το ΝΑΤΟ να συνεχίσει τη συνεργασία του με το Ισραήλ.

«Μέχρι να εδραιωθεί συνολική, βιώσιμη ειρήνη στην Παλαιστίνη, οι προσπάθειες συνεργασίας με το Ισραήλ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δεν θα εγκριθούν από την Τουρκία», διεμήνυσε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.


Ο Κατς απάντησε λέγοντας ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να καθορίσει την πολιτική του ΝΑΤΟ.

«Πρώτα από όλα, Ερντογάν, δεν αποφασίζεις τίποτα», γράφει ο Κατς στο X.

«Επιπλέον, μια χώρα όπως η Τουρκία, που υποστηρίζει τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς και του ιρανικού άξονα του κακού, δεν πρέπει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε μάλιστα.

Το Ισραήλ είναι εταίρος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς στο παρελθόν το βέτο της στη στρατιωτική συμμαχία για να σταματήσει τις στενότερες σχέσεις με το Ισραήλ.
 

