«Ερντογάν δεν αποφασίζεις τίποτα»: Σκληρή απάντηση του Ισραήλ στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραελ Κατς απάντησε με σφοδρότητα στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν επειδή είπε ότι δεν είναι δυνατό για το ΝΑΤΟ να συνεχίσει τη συνεργασία του με το Ισραήλ.



«Μέχρι να εδραιωθεί συνολική, βιώσιμη ειρήνη στην Παλαιστίνη, οι προσπάθειες συνεργασίας με το Ισραήλ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δεν θα εγκριθούν από την Τουρκία», διεμήνυσε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

.@RTErdogan declares at the @NATO summit that he will not allow NATO to cooperate with Israel.



First of all, Erdogan, you decide nothing. Furthermore, a country like Turkey, which supports the murderers and rapists of Hamas and the Iranian axis of evil, should not be a member of… July 12, 2024



Ο Κατς απάντησε λέγοντας ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να καθορίσει την πολιτική του ΝΑΤΟ.



«Πρώτα από όλα, Ερντογάν, δεν αποφασίζεις τίποτα», γράφει ο Κατς στο X.



«Επιπλέον, μια χώρα όπως η Τουρκία, που υποστηρίζει τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς και του ιρανικού άξονα του κακού, δεν πρέπει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε μάλιστα.



Το Ισραήλ είναι εταίρος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς στο παρελθόν το βέτο της στη στρατιωτική συμμαχία για να σταματήσει τις στενότερες σχέσεις με το Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.