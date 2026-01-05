Ερντογάν: Είπα στον Τραμπ ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είπε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια μετά τη σύλληψη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ίδιος είπε ότι ο Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του τουρκικού έθνους και ότι η παραβίαση της κυριαρχίας των χωρών και του διεθνούς δικαίου θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά παγκόσμια προβλήματα.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διεθνής τάξη.

