Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε τη Δευτέρα, 5 Γενάρη, ότι το Πεντάγωνο λαμβάνει μέτρα για την υποβάθμιση του στρατιωτικού βαθμού συνταξιοδήτησης και της αντίστοιχης σύνταξης του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, εξαιτίας συγκεκριμένης στασιαστικής συμπεριφοράς.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Κέλι, απόστρατος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, συμμετείχε σε ομάδα μελών του Κογκρέσου που πριν από έξι εβδομάδες «δημοσίευσαν ένα απερίσκεπτο και στασιαστικό βίντεο, το οποίο είχε ξεκάθαρα ως στόχο να υπονομεύσει την πειθαρχία και την εύρυθμη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Ως απόστρατος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού που εξακολουθεί να λαμβάνει στρατιωτική σύνταξη, ο πλοίαρχος Κέλι γνωρίζει ότι παραμένει υπόλογος στη στρατιωτική δικαιοσύνη. Και το Υπουργείο Πολέμου, όπως και ο αμερικανικός λαός, αναμένουν την απονομή δικαιοσύνης», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο ότι ξεκινούσε έρευνα κατά του Κέλι λόγω του βίντεο που ηχογράφησε μαζί με άλλους Δημοκρατικούς νομοθέτες, στο οποίο προέτρεπαν μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και της κοινότητας πληροφοριών να μην εκτελούν παράνομες εντολές από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι υπόλοιποι νομοθέτες που εμφανίστηκαν στο βίντεο είχαν επίσης υπηρετήσει στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών. Μεταξύ αυτών ήταν η γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν από το Μίσιγκαν και οι βουλευτές Τζέισον Κρόου από το Κολοράντο, Μάγκι Γκούντλαντερ από το Νιου Χάμσαϊρ, καθώς και οι Κρις Ντελούτζιο και Κρίσι Χουλάχαν από την Πενσιλβάνια. Σε βάρος τους δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι, ως απάντηση στις «στασιαστικές δηλώσεις και το πρότυπο απερίσκεπτης ανάρμοστης συμπεριφοράς» του Κέλι, το υπουργείο ξεκίνησε διαδικασίες επανεξέτασης του βαθμού συνταξιοδότησης του γερουσιαστή, «με μείωση του βαθμού συνταξιοδότησης και αντίστοιχη μείωση των συνταξιοδοτικών αποδοχών», όπως ανέφερε.

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι εξέδωσε επίσης επίσημη επιστολή επίπληξης, στην οποία περιγράφεται η «απερίσκεπτη ανάρμοστη συμπεριφορά» του Κέλι. «Η επίπληξη αυτή αποτελεί αναγκαίο διαδικαστικό βήμα και θα καταχωριστεί στον επίσημο και μόνιμο στρατιωτικό φάκελο προσωπικού του πλοιάρχου Κέλι», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, ο Κέλι έχει προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλει απάντηση, ενώ η διαδικασία υποβάθμισης του βαθμού συνταξιοδότησης θα ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών.

«Οι ενέργειες αυτές βασίζονται στις δημόσιες δηλώσεις του πλοιάρχου Κέλι από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, στις οποίες χαρακτήρισε νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις ως παράνομες και συμβούλευσε μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων να αρνούνται την εκτέλεση νόμιμων εντολών», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Η συμπεριφορά αυτή είχε στασιαστικό χαρακτήρα και παραβίασε τα Άρθρα 133 και 134 του Ενιαίου Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, στον οποίο ο πλοίαρχος Κέλι εξακολουθεί να υπάγεται ως απόστρατος αξιωματικός που λαμβάνει αποδοχές.»

