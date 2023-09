Το δηλητήριο της φονικής αράχνης - μπανάνα μπορεί να θεραπεύσει τη στυτική δυσλειτουργία - Τι λένε ερευνητές Κόσμος 19:48, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Ασθενείς που είχαν τσιμπηθεί από το αρθρόποδο αυτό παρουσίαζαν συμπτώματα πριαπισμού, παρατεταμένης και οδυνηρής στύσης», εξήγησε ερευνήτρια