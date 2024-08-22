Βρετανία: Τα νέα μέτρα κατά της παράτυπης μετανάστευσης

Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα μέτρα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, δεσμευόμενη κυρίως να αντιμετωπίσει «τις συμμορίες των διακινητών» και να αυξήσει τις απελάσεις.

Σχεδόν καθημερινά φτάνουν μέσω της Μάγχης στις ακτές της Βρετανίας μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Από τις 5 Ιουλίου, όταν ανέλαβε η νέα κυβέρνηση των Εργατικών, περισσότεροι από 5.700 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Βρετανία μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού.

«Λαμβάνουμε ισχυρά και ξεκάθαρα μέτρα για να ενισχύσουμε την ασφάλεια στα σύνορά μας και να φροντίσουμε ότι θα γίνονται σεβαστοί και θα εφαρμόζονται οι κανόνες», τόνισε η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωσή της.

Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ήταν ένα από τα ζητήματα που κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου, χάρη στις οποίες το Εργατικό Κόμμα επέστρεψε στην εξουσία στη Βρετανία έπειτα από 14 χρόνια.

Τα μέτρα της κυβέρνησης Στάρμερ

Ένα από τα πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ ήταν η ακύρωση του "σχεδίου Ρουάντα", που είχε υιοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και το οποίο προέβλεπε την απέλαση των παράτυπων μεταναστών στη χώρα αυτή της Αφρικής.

Ο Στάρμερ έχει υποσχεθεί να αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης «με ανθρωπιά», αλλά επίσης να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών, νόμιμων και παράνομων, που εισέρχονται στη Βρετανία.

Έχοντας αυτόν τον στόχο, το υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε τα μέτρα που θα λάβει και τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση των διακινητών.

«Έως και 100 νέοι πράκτορες (…) θα προσληφθούν στην Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εγκληματικότητας (NCA)» για να αντιμετωπίσουν τις «συμμορίες» των διακινητών και «να εμποδίσουν τον επικίνδυνο διάπλου (σ.σ. της Μάγχης) με πλοιάρια», τόνισε η Κούπερ.

Η υπουργός δεσμεύθηκε εξάλλου να αυξήσει τις απελάσεις. «Προσωπικό θα αποσπαστεί ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των απελάσεων των αιτούντων άσυλο το αίτημα των οποίων απορρίπτεται», σημείωσε η ίδια, εξηγώντας ότι ο αριθμός των απελάσεων έχει «μειωθεί κατά 40% από το 2010».

Στόχος της Κούπερ είναι μέσα στους επόμενους έξι μήνες ο αριθμός των απελάσεων να φτάσει στα επίπεδα του 2018.

Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών θα βάλει στο στόχαστρο και τους εργοδότες που προσλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες, επιβάλλοντας τους πρόστιμα και κυρώσεις όπως το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους ή ακόμη και ποινικές διώξεις.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο έλεγχος της μετανάστευσης είναι για πρώτη φορά εδώ και οκτώ χρόνια το πιο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους Βρετανούς ψηφοφόρους μετά και τις ταραχές από ακροδεξιούς που ξέσπασαν στις αρχές Αυγούστου σε πολλές πόλεις της Αγγλίας έπειτα από τον φόνο τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

Οι ταραξίες επιτέθηκαν κυρίως εναντίον ξενοδοχείων όπου διέμεναν αιτούντες άσυλο, αλλά και σε καταστήματα που ανήκαν σε μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

