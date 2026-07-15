Έρχεται νέο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας

Νέα σελίδα, χωρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, επιδιώκει να γυρίσει η κυβέρνηση στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Το προσχέδιο για τη δημιουργία νέου υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το νέο υπουργείο θα συγκεντρώσει όλα τα ερευνητικά κέντρα και τη χρηματοδότησή τους αντί του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης από διάφορα υπουργεία, όπως συμβαίνει σήμερα. Θα δημιουργηθούν 2 γενικές γραμματείες, ενώ βαρύνοντα ρόλο θα έχουν 2 δομές: ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και ο Ελληνικός Οργανισμός Καινοτομίας ΑΕ.

Η δημιουργία του νέου φορέα, πάντως, αναμένεται να προκαλέσει τη δυσφορία υπουργών, καθώς θα χάσουν την εποπτεία των ερευνητικών κέντρων του χαρτοφυλακίου τους και τα κονδύλια που τα «ακολουθούν».

Πηγή: skai.gr

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