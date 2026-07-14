Ισπανία: Ταύρος κάρφωσε δρομέα στο πρόσωπο. Πανικός στην Παμπλόνα

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Παμπλόνα κατά την πέμπτη ταυροδρομία του φεστιβάλ Σαν Φερμίν, όταν ένας ταύρος τραυμάτισε σοβαρά έναν 30χρονο δρομέα στο πρόσωπο, ενώ συνολικά τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν ακόμη στη διάρκεια της διαδρομής.

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Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από ένα από τα πιο γνωστά αλλά και πιο αμφιλεγόμενα έθιμα της Ισπανίας.

Η ταυροδρομία πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 11/7, στο πλαίσιο των εορτασμών του Σαν Φερμίν, με έξι ταύρους της φημισμένης αλλά ιδιαίτερα απρόβλεπτης εκτροφής José Escolar Gil να διασχίζουν την παραδοσιακή διαδρομή των περίπου 875 μέτρων μέσα σε μόλις 2 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα.

Χάος στα στενά της Παμπλόνα

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης και τις υγειονομικές αρχές της Ναβάρα, το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο τμήμα Mercaderes, όταν ένας μαύρος ταύρος αποσπάστηκε από την υπόλοιπη αγέλη και κινήθηκε προς ομάδα δρομέων.

Η ξαφνική αλλαγή πορείας του ζώου προκάλεσε αλυσιδωτές πτώσεις. Πολλοί συμμετέχοντες δεν αντιλήφθηκαν ότι ο ταύρος βρισκόταν πίσω τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο στενό λιθόστρωτο πέρασμα και να ποδοπατηθούν στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν.

Ο σοβαρότερα τραυματισμένος είναι ένας 30χρονος από το Αλικάντε, ο οποίος υπέστη διαμπερές τραύμα στο πρόσωπο από το κέρατο του ταύρου και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ναβάρα.

Five runners were injured as an adrenaline-fueled crowd surged ahead of six bulls in the opening run of the 2026 San Fermin festival in Pamplona, Spain. pic.twitter.com/hITbIShhYb — ABC News (@ABC) July 7, 2026

Δεκάδες τραυματίες και συνεχείς διακομιδές

Το νοσοκομείο της Ναβάρα ανακοίνωσε ότι συνολικά 14 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Συγκεκριμένα: έξι διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ναβάρα, τέσσερις μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας San Martín και άλλοι τέσσερις έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στην αρένα της Παμπλόνα.

Οι τραυματισμοί περιλάμβαναν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θωρακικούς τραυματισμούς, εξαρθρώσεις, τραύματα στα άκρα και κακώσεις στο πρόσωπο.

Ένα έθιμο που συνεχίζει να προκαλεί θύματα ανθρώπων και ζώων

Οι ταυροδρομίες του Σαν Φερμίν πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τις 6 έως τις 14 Ιουλίου και αποτελούν το πιο γνωστό κομμάτι των εορτασμών προς τιμήν του πολιούχου της Παμπλόνα.

Χιλιάδες άνθρωποι από όλον τον κόσμο συμμετέχουν ή παρακολουθούν το γεγονός, το οποίο έγινε διεθνώς γνωστό κυρίως χάρη στο μυθιστόρημα «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, η έκδοση του οποίου συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα.

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι τραυματισμοί είναι σχεδόν αναπόφευκτοι κάθε χρόνο, καθώς πολλοί συμμετέχοντες είναι άπειροι ή τουρίστες που υποτιμούν τον κίνδυνο. Από τις αρχές του 20ού αιώνα έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι στις ταυροδρομίες, με τον τελευταίο να σημειώνεται το 2009.

Οι ταύροι οδηγούνται το ίδιο βράδυ στην αρένα

Ένα στοιχείο που συχνά περνά απαρατήρητο εκτός Ισπανίας είναι ότι οι ίδιοι ταύροι που συμμετέχουν στην πρωινή ταυροδρομία οδηγούνται λίγες ώρες αργότερα στην αρένα, όπου χρησιμοποιούνται στις παραδοσιακές ταυρομαχίες. Εκεί, σύμφωνα με το τελετουργικό της corrida, τα ζώα θανατώνονται στο τέλος της αναμέτρησης.

Οι αντιδράσεις για τις ταυρομαχίες μεγαλώνουν κάθε χρόνο

Παρότι οι υποστηρικτές του Σαν Φερμίν θεωρούν ότι πρόκειται για ένα ιστορικό και πολιτιστικό έθιμο αιώνων, οι αντιδράσεις απέναντι στις ταυροδρομίες και κυρίως στις ταυρομαχίες αυξάνονται διαρκώς, τόσο στην Ισπανία όσο και διεθνώς.

Οργανώσεις για την προστασία των ζώων, όπως η PETA, η AnimaNaturalis, η CAS International και άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, υποστηρίζουν ότι οι ταυρομαχίες συνιστούν μια μορφή συστηματικής κακοποίησης ζώων.

Επισημαίνουν ότι οι ταύροι υποβάλλονται σε έντονο στρες κατά τη μεταφορά και την ταυροδρομία, ενώ στη συνέχεια οδηγούνται στην αρένα όπου τραυματίζονται επανειλημμένα με λόγχες και ξίφη μέχρι να θανατωθούν.

Οι οργανώσεις αυτές χαρακτηρίζουν την πρακτική ως μια μορφή δημόσιου βασανισμού που δεν συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ευζωία των ζώων και ζητούν την οριστική κατάργησή της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα έθιμο που ανήκει σε μια άλλη εποχή.



Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης δεν μπορεί να δικαιολογεί την πρόκληση παρατεταμένου πόνου και θανάτου σε ζώα για λόγους θεάματος.



Πηγή: skai.gr

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