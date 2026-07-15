Άνδρας έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να διαφύγει πεζή από πράκτορες της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην πολιτεία Φλόριντα, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Ο άνθρωπος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ρυμουλκούμενο καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες στον χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η τροχαία, κάνοντας λόγο για ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία.

Άλλοι τρεις άνθρωποι που κινούνταν με αυτοκίνητο μαζί του επίσης τράπηκαν σε φυγή, κατά τις αρχές.

Το φονικό επεισόδιο καταγράφτηκε κοντά στην τουριστική πόλη Σεντ Ογκάστιν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ασφαλείας (DHS) δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν υπήκοος Μεξικού. Μίλησε για επιχείρηση επιβολής του νόμου -- αποφεύγοντας να αναφερθεί ονομαστικά στην ICE.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχαίας της Φλόριντας, στην επιχείρηση ενεπλάκησαν πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και της υπηρεσίας ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, διεύθυνσης αρμόδιας για διασυνοριακά εγκλήματα. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για τουλάχιστον τον τρίτο θάνατο σε επιχειρήσεις της ICE μέσα σε μερικές ημέρες, με βάση όσα είναι γνωστά. Πράκτορας της υπηρεσίας πυροβόλησε και σκότωσε μεξικανό οικογενειάρχη στο Χιούστον (Τέξας, νότια) την περασμένη εβδομάδα και παρόμοιο συμβάν καταγράφτηκε την τρέχουσα στην Μπίντεφορντ (Μέιν, βορειοδυτικά), με θύμα 26χρονο κολομβιανό μετανάστη που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, μπήκε στο στόχαστρο κατά λάθος.

Οι νέοι θάνατοι επέτειναν την ατμόσφαιρα οργής στις ΗΠΑ εναντίον της υπηρεσίας που εντέλλεται να εφαρμόσει την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Πράκτορες της ICE, συνήθως πάνοπλοι, συχνά με καλυμμένα πρόσωπα, επιφορτισμένοι να φέρουν σε πέρας την εκστρατεία μαζικών απελάσεων μεταναστών που θέλει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, δέχονται έντονες επικρίσεις από πολλούς για τις μεθόδους τους, που χαρακτηρίζονται από υπερβολικά επιθετικές ως βάρβαρες, ειδικά μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών --της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι-- στη Μινεάπολη στις αρχές της χρονιάς και την αποκάλυψη διαφόρων βίντεο που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επίσημη εκδοχή των γεγονότων.

Πηγή: skai.gr

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