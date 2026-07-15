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Πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος στο Σαν Φρανσίσκο, ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος – Δείτε βίντεο

Το σκάφος βρισκόταν περίπου 650 μέτρα από τη νησίδα Αλκατράζ στα ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο όταν σημειώθηκε έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά

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Πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος στο Σαν Φρανσίσκο

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα άλλο αγνοείται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη σε πλωτό σκάφος αναψυχής κοντά στο νησί Αλκατράζ, στα ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο σκάφος το οποίο βυθίστηκε καθώς μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, επέβαιναν 19 άτομα.

Ο υπολοχαγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο, Μαριάνο Ελίας, δήλωσε ότι ένα από τα 17 άτομα που ανασύρθηκαν από το νερό χρειάστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ένα ακόμη αγνοείται.

Το σκάφος βρισκόταν περίπου 650 μέτρα από τη νησίδα Αλκατράζ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σαν Φρανσίσκο σκάφος Έκρηξη Πυρκαγιά
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