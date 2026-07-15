Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα άλλο αγνοείται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη σε πλωτό σκάφος αναψυχής κοντά στο νησί Αλκατράζ, στα ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο σκάφος το οποίο βυθίστηκε καθώς μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, επέβαιναν 19 άτομα.

One person died and another remained missing Tuesday after a boat carrying 19 people exploded and sank near Alcatraz Island, according to officials at the scene. pic.twitter.com/q8fR1GGc56 — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) July 15, 2026

Ο υπολοχαγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο, Μαριάνο Ελίας, δήλωσε ότι ένα από τα 17 άτομα που ανασύρθηκαν από το νερό χρειάστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ένα ακόμη αγνοείται.

WATCH: 17 rescued, 1 missing after boat catches fire near Alcatraz Island in San Francisco pic.twitter.com/ciVI5Mix8D — Rapid Report (@RapidReport2025) July 14, 2026

Το σκάφος βρισκόταν περίπου 650 μέτρα από τη νησίδα Αλκατράζ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

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