Η Ισπανία κυριάρχησε απέναντι στη Γαλλία, επικράτησε 2-0 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εξασφάλισε πανάξια την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, χιλιάδες φίλαθλοι της «φούρια ρόχα» ξεχύθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και έστησαν ένα ατελείωτο πάρτι για τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Η αισιοδοξία για την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της χώρας είναι πλέον διάχυτη, με τον κόσμο να αποθεώνει τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης και να περιμένει με ανυπομονησία τη μεγάλη μάχη της Κυριακής.

ESTO ES UNA LOCURA



ESTAMOS EN LA FINAL DEL MUNDIAL



🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WfcYLmhdol — RFEF (@rfef) July 14, 2026

Festa no centro (Sol) de Madrid com a classificação da Espanha para a final. pic.twitter.com/edFQfjrTpT — Ingenieros del Athletico (@engathletico) July 14, 2026

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