Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στους δρόμους της Μαδρίτης για την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό

Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας αμέσως μετά τη νίκη επί της Γαλλίας, στήνοντας πάρτι για την πρόκριση της «φούρια ρόχα»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ισπανία

Η Ισπανία κυριάρχησε απέναντι στη Γαλλία, επικράτησε 2-0 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εξασφάλισε πανάξια την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, χιλιάδες φίλαθλοι της «φούρια ρόχα» ξεχύθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και έστησαν ένα ατελείωτο πάρτι για τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Η αισιοδοξία για την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της χώρας είναι πλέον διάχυτη, με τον κόσμο να αποθεώνει τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης και να περιμένει με ανυπομονησία τη μεγάλη μάχη της Κυριακής.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Γαλλία Μαδρίτη φίλαθλοι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark

Απόρρητο