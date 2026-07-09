Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , αρχικά στα βόρεια και το Β. Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς .

Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι Β άνεμοι στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σ/Κ ηλιοφάνεια , και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β , στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ ,και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα, θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα Β του νομού. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Άστατος καιρός , με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

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