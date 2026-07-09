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ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τοπικές βροχές ή μπόρες σήμερα Πέμπτη - Απογευματινή αστάθεια την Παρασκευή - Περιορίζεται σημαντικά στα βόρεια η αστάθεια το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη . 

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Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη ,  με τοπικές βροχές και  σποραδικές καταιγίδες , αρχικά στα βόρεια και το Β. Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς . 

Την  Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι Β άνεμοι στο ΝΑ  Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σ/Κ ηλιοφάνεια , και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β , στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ ,και  η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.  

Αττική   

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα, θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες,  ίσως και παροδική καταιγίδα στα Β του νομού.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Άστατος καιρός , με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32  βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
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