Ουραγός στις ενεργειακά αναβαθμισμένες κατοικίες η Ελλάδα

Το 2025 ήταν μια κακή χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

όσον αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

Το 2025 ήταν μια απογοητευτική χρονιά για την Ελλάδα όσον

αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2025, το 23,9% των Ευρωπαίων ζούσαν σε κατοικίες που είχαν υποστεί ενεργειακή αναβάθμιση τα τελευταία 5 χρόνια, μειωμένο κατά σχεδόν 2 μονάδες σε σχέση με το 2023(25,8%).

Στις πρώτες θέσεις:

Ολλανδία 60,5%

Δανία 34%

Γαλλία-Σλοβενία 33,3%

Στις τελευταίες:

Ελλάδα 9,5%

Μάλτα 7,8%

Ιταλία 2,6%

Μία από τις εξηγήσεις που δίνονται είναι ότι οι πληθυσμοί που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού είναι και πιο δύσκολο να ζουν σε ενεργειακά αναβαθμισμένα σπίτια. Τα ποσοστά είναι 17,4% έναντι 25,6% σε σχέση με όσους δεν αντιμετωπίζουν κάποιο κίνδυνο.

Και τα στοιχεία είναι αμείλικτα καθώς δείχνουν ότι το 2025 η Ελλάδα είχε το 2ο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού με 27,5%. Μόνο η Βουλγαρία είχε υψηλότερο με 29%.



Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ πληθυσμών που αντιμετωπίζουν τους δίδυμους αυτούς κινδύνους κι εδώ η Ελλάδα είναι 3η από το τέλος με μόλις το 7,9% να δηλώνει ότι ζει σε αναβαθμισμένη κατοικία το οποίο σημαίνει ενδεχομένως ότι τα προγράμματα που σχεδιάζονται δεν φτάνουν τελικά στους πιο ευάλωτους ή τους αποκλείουν ή και τα δύο.



Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι την πιο μεγάλη αδυναμία να διατηρήσουν τα σπίτια τους ζεστά έχουν όσοι ζουν σε παλιότερα σπίτια. Σχεδόν 20% φτάνει το ποσοστό σε όσους ζουν σε κατοικίες που έχουν χτιστεί πριν το 1981. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάνω από το 55% των κατοικιών είναι χτισμένες πριν το 1980. Και στις πλείστες των περιπτώσεων διαθέτουν:

Ελλιπή θερμομόνωση

Ακατάλληλα κουφώματα

Οροφές και πυλωτές χωρίς μόνωση

Ξεπερασμένα συστήματα θέρμανσης

3η από το τέλος είναι η Ελλάδα και σε όλες τις υπόλοιπες επί μέρους κατηγορίες:

Στους ενοικιαστές με 6,3%

Στους ιδιοκτήτες με 10,9%

Σε όσους ζουν σε διαμερίσματα 8,3%

Σε όσους ζουν σε μονοκατοικίες 11,4%

Τα στοιχεία πρέπει να προβληματίσουν καθώς έρχονται σε μια περίοδο που η προσοχή της Πολιτείας είναι στραμμένη κυρίως στην επίλυση του στεγαστικού – χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης – όπως για παράδειγμα το μαμούθ πρόγραμμα Ανακαινίζω την Κατοικία μου που απαιτεί ενεργειακή αναβάθμιση μόνο 20% του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών.



Αλλά και τα στοιχεία των επιμέρους προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ είναι χαρακτηριστικά :

Τα 5 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται έδωσαν συνολικά 1,9 δις. ευρώ σε μόλις όμως 150.000 κατοικίες. Οι προ του 1980 υπολογίζονται σε περισσότερες από 3 εκατομμύρια οπότε το πεδίο δόξης είναι πράγματι λαμπρό. Αν βρεθούν οι πόροι.



Από τα 1,9 δισ. ευρώ παρ’όλα αυτά μόνο το 1 δισ. ευρώ διατέθηκε για πραγματικά ευάλωτα ενεργειακά νοικοκυριά. Τα υπόλοιπα απλά βελτίωσαν ήδη όχι ενεργειακά ευάλωτες κατοικίες το οποίο φυσικά δεν είναι κακό, όμως με 1/3 σχεδόν Έλληνες σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα περίμενε κάποιος ότι θα ήταν υψηλότερο.



Πηγή: skai.gr

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