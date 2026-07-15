Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα – Απολογείται ο 3ος κατηγορούμενος

Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί την ενημέρωσαν πως εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μετά τη μία το μεσημέρι, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Θα συνεχίσει ωστόσο να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Την ίδια ώρα, σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί και ο 3ος κατηγορούμενος που φιλοξένησε στο σπίτι του τους άλλους δύο συλληφθέντες. Ο 24χρονος θα οδηγηθεί περίπου στις 9 το πρωί στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται πως χτες, Τρίτη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μία σειρά από αξιόποινες πράξεις, μεταξύ αυτών, για πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (για την κατοχή των εκρηκτικών υλών). Η δίωξη είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών σε κάθε κατηγορούμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Πηγή: skai.gr

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