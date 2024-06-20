Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης των ανταρτών Χούθι κατά του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου «Tutor» στην Ερυθρά Θάλασσα είδε το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα του βίντεο διακρίνεται η στιγμή της μεγάλης έκρηξης στην πρύμνη του πλοίου, στο οποίο παγιδεύτηκε μέλος του πληρώματος από τις Φιλιππίνες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος διασωθήκαν την περασμένη Παρασκευή από πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Σημειώνεται ότι ο ΣΚΑΪ είχε δώσει βίντεο του πληρώματος από την επίθεση των ανταρτών στο «Tutor» το πρωί της 12ης Ιουνίου.

Στο εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό διακρίνεται πεντακάθαρα μια βάρκα παγιδευμένη με εκρηκτικά τη στιγμή που προσεγγίζει το υπό σημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο, περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού της Χουντέιντα, έδρα των Χούθι.

Η επίθεση έγινε το πρωί της Τετάρτης και από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Η μηχανή του σταμάτησε να λειτουργεί και στο πλοίο εισέρευσαν ύδατα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.