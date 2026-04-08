Τζέι Ντι Βανς: «Εντελώς σκανδαλώδεις» οι δηλώσεις Ζελένσκι εναντίον του Όρμπαν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε «σκανδαλώδη» σχόλια για τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της Βουδαπέστης ότι το Κίεβο χρησιμοποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό για να προσπαθήσει να επηρεάσει τις εκεί εκλογές.

Οι δηλώσεις του Βανς έγιναν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βουδαπέστη με στόχο την ενίσχυση των πιθανοτήτων του εθνικιστή Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη πρόκληση της 16ετούς διακυβέρνησής του στις εκλογές της 12ης Απριλίου, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την επιρροή των υποστηρικτών του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην Ευρώπη.

Οι τεταμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ουκρανία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας, με τη Βουδαπέστη να κατηγορεί το Κίεβο ότι σταμάτησε σκόπιμα τη ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba σε μια προσπάθεια να επηρεάσει την κάλπη.

Η Ουγγαρία απάντησε μπλοκάροντας ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105 δισεκατομμύρια δολάρια) προς την Ουκρανία, ωθώντας τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πει ότι θα μπορούσε να δώσει τη διεύθυνση οποιουδήποτε ήταν υπεύθυνος στον ουκρανικό στρατό, ο οποίος θα μπορούσε να «του μιλήσει στη δική του γλώσσα».

Κατηγορίες για προεκλογική παρέμβαση

Μιλώντας σε ουγγρικό πανεπιστήμιο, ο Βανς είπε ότι ο Όρμπαν τον ενημέρωσε για τα σχόλια του Ζελένσκι.

«Είναι εντελώς σκανδαλώδες», δήλωσε ο Βανς. «Δεν θα έπρεπε ποτέ ένας ξένος αρχηγός κυβέρνησης... να απειλεί τον αρχηγό κυβέρνησης ενός έθνους-συμμάχου».

Στη συνέχεια, ο Βανς κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην κάλυψη της φερόμενης ξένης παρέμβασης στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 και στην ψηφοφορία στην Ουγγαρία.

«Το είδατε αυτό το 2016, όπου πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είπαν ότι ήταν πραγματικό σκάνδαλο το γεγονός ότι η ρωσική κυβέρνηση αγόρασε διαφημίσεις στο Facebook αξίας περίπου 500.000 δολαρίων... Αυτό θεωρείται ξένη επιρροή», είπε.

«Αλλά αυτό που δεν θεωρείται ξένη επιρροή είναι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί με παρακράτηση δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ουγγαρία επειδή εσείς προστατεύετε τα σύνορά σας... Αυτό που δεν θεωρείται ξένη επιρροή είναι όταν οι Ουκρανοί κλείνουν τους αγωγούς, προκαλώντας δεινά στον ουγγρικό λαό σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις εκλογές».

Η Βουδαπέστη εμπλέκεται σε μια μακροχρόνια διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα που κυμαίνονται από τη δικαστική ανεξαρτησία έως τη μεταχείριση των μεταναστών.

Η ουκρανική προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.