Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους την Τετάρτη, προσθέτοντας στην εκτόξευση που έγινε την προηγούμενη ημέρα, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας, επεκτείνοντας μια σειρά δοκιμών που έχουν εξασθενίσει τις ελπίδες της Σεούλ για αποκλιμάκωση της έντασης.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας (JCS) δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν επιπλέον μη αναγνωρισμένο πύραυλο γύρω την Τετάρτη από την περιοχή Wonsan προς τα ύδατα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της.

Ο πύραυλος διήνυσε περίπου 700 χιλιόμετρα, αναφέρθηκε.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε αρκετούς μη αναγνωρισμένους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, επίσης από την ίδια περιοχή, σύμφωνα με το JCS.

Οι πύραυλοι αυτοί πέταξαν σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων, ενώ προστέθηκε ότι οι αρχές της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ διεξάγουν λεπτομερή ανάλυση. Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε επίσης ότι την Τρίτη είχε εντοπίσει την εκτόξευση ενός ύποπτου βαλλιστικού πυραύλου από περιοχή κοντά στην Πιονγιάνγκ.

Το προεδρικό «Μπλε Σπίτι» της Νότιας Κορέας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες εκτοξεύσεις ως πρόκληση που παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, και κάλεσε την Πιονγιάνγκ να σταματήσει τις δοκιμές.

Η Ιαπωνική Ακτοφυλακή δήλωσε ότι ο τελευταίος πύραυλος έπεσε στη θάλασσα περίπου 10 λεπτά μετά την εκτόξευση. Το Τόκιο δήλωσε ότι κανένας πύραυλος δεν εισήλθε στα χωρικά του ύδατα ή στην Αποκλειστική Οικονομική του Ζώνη (ΑΟΖ).

Οι ενέργειες της Πιονγιάνγκ «απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιαπωνίας, Minoru Kihara.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας, το οποίο επικαλείται στρατιωτικούς αξιωματούχους, το βλήμα που εκτοξεύτηκε την Τρίτη ήταν πιθανώς ένας βαλλιστικός πύραυλος που πέταξε ανατολικά, πριν παρουσιάσει σημάδια ανωμαλίας στο αρχικό στάδιο της πτήσης και εξαφανιστεί.

«Συστήματα στερεών καυσίμων»

Τα περιστατικά αυτά σηματοδοτούν την τέταρτη, πέμπτη και έκτη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα για φέτος, μετά από δύο εκτοξεύσεις τον Ιανουάριο και μια τρίτη τον Μάρτιο.

Ορισμένοι αναλυτές σημείωσαν ότι οι τελευταίες εκτοξεύσεις ακολούθησαν μια επιθετική δήλωση της Βόρειας Κορέας, η οποία έδειχνε ότι η Πιονγιάνγκ δεν έβλεπε καμία αλλαγή στην εχθρική της στάση απέναντι στη Σεούλ, παρά τις ελπίδες για βελτίωση των σχέσεων.

Η Νότια Κορέα συνήθως ανακοινώνει άμεσα τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων του Βορρά, καθώς τέτοιες δοκιμές παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του πυραυλικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας.

Η Πιονγιάνγκ απορρίπτει την απαγόρευση του ΟΗΕ και υποστηρίζει ότι αυτή παραβιάζει το κυριαρχικό της δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Οι εκτοξεύσεις θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν τη συνήθη ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και μπορεί να συνδέονται με «συνεχιζόμενες δοκιμές κινητήρων και πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σε συστήματα στερεών καυσίμων», δήλωσε ο Kim Dong-yup, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σπουδών της Βόρειας Κορέας στη Σεούλ.

Η Πιονγιάνγκ επιδιώκει να αναβαθμίσει την ικανότητα πληγμάτων της με πυραύλους στερεών καυσίμων, οι οποίοι είναι συχνά ευκολότεροι και ασφαλέστεροι στον χειρισμό και απαιτούν λιγότερη υλικοτεχνική υποστήριξη από τα όπλα υγρών καυσίμων.

